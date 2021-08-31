Билайн выяснил, как родители школьников готовятся к 1 сентября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В преддверии нового учебного года сервис Билайн «Мобильные опросы» провел исследование о том, как родители школьников готовятся к новому учебному году*.

Так, 42% опрошенных начинают готовиться за месяц до 1 сентября, 34% - в течение всего лета, а оставшиеся 23% начинают лишь за 1-2 недели до старта нового учебного года.

В среднем родители готовы потратить на подготовку своего ребенка к школе 9 250 руб.

12% опрошенных планируются уложиться в 5 тыс. руб. По 30% родителей заявляют о готовности тратить от 5-10 тысяч рублей и от 10-15 тысяч рублей. 19% запланировали траты в 15-20 тысяч рублей, 4% готовы на траты в 20-25 тысяч рублей, больше 25 тысяч готовы потратить тоже 4% опрошенных.

Самая популярная покупка к новому учебному году – это ноутбук или планшет, эти гаджеты намерены купить 23% опрошенных. На втором месте - новый смартфон (18%). 14% готовы потратиться на дополнительное образование. Пятерку замыкают трекеры местоположения (3%). Остальные опрошенные не готовы покупать гаджеты к школе.

68% родителей покупают товары к школе в специализированных магазинах, 34% - заказывают в интернете в интернете, 21% респондентов покупают все необходимое на рынке, альтернативные способы используют 4% опрошенных.

88% родителей надеются, что школьники проведут учебный год на очном обучении. Остальные 12% предпочитают удаленку.

* опрос проведен среди жителей России, имеющих 1 и более детей школьного возраста. Услуга «Мобильные опросы» от Билайн Бизнес помогает бизнесу создавать и развивать свои продукты на основе изучения мнений потребителей и использования технологий больших данных.