Красиво и недорого: выбираем букет в школу на 1 сентября 2021 года в Казани

Букет на 1 сентября – удовольствие совсем не дешевое, поэтому подойти к его выбору нужно серьезно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Праздничную линейку на День знаний сложно представить без учеников в новой школьной форме и красивого букета у них в руках. Цветы обычно дарят классному руководителю или любимому школьному педагогу, поэтому к выбору букета стоит подойти серьезно. Специально перед 1 сентября 2021 года «Комсомолка» разобралась в том, что лучше всего купить и на чем можно сэкономить, ведь цветы – удовольствие совсем не дешевое.

ЧТО ПОКУПАТЬ

В последние годы на 1 сентября в моду вошли «обычные» цветы, и многие забыли про дорогие розы, пионы и альстромерии. Этому предпочитают астры, гладиолусы, хризантемы, герберы, георгины и подсолнухи. Флористы отмечают, что именно эти цветы ассоциируются с осенней тематикой, а если к ним добавить веточки сезонных ягод и фруктов, то точно получится хороший букет.

Важна и палитра цветов, поэтому не выбирайте слишком яркие и броские оттенки – лучше всего подобрать сочетание теплых тонов (желтого, оранжевого и красного) с более спокойными белыми и бежевыми расцветками.

В качестве упаковки лучше выбирать цветную или крафтовую бумагу, потому что обычная прозрачная пленка дешевит букет и делает его слишком простым. Хорошим вариантом будет преподнести цвети вообще без упаковки, просто перевязав обычной лентой.

В последнее время в моду вошли хризантемы, астры, гладиолусы, герберы, георгины и подсолнухи. Фото: Олег УКЛАДОВ

САДОВЫЕ ЦВЕТЫ

В качестве тренда на осеннюю тематику и минимализм, можно подготовить букет из садовых цветов – вечная классика и традиции. Главное – не испортить такой подарок, для этого есть несколько правил:

– Выбирайте бутоны одного оттенка, так букет будет смотреться дороже;

– Добавьте зелени и листьев, это сделает букет визуально больше и добавит в композицию воздуха;

– Срежьте все цветы ровно и под углом, так они останутся свежими надолго.

А ЕСЛИ НЕ ЦВЕТЫ

Не обязательно дарить учителю на 1 сентября букет из цветов. В последнее время в моду вошли композиции из ягод, фруктов и орехов, школьных принадлежностей, конфет и даже мыла. Такой подарок будет необычным, и ваш букет точно запомнится педагогу.

Важно, чтобы букет был соразмерен ребенку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВАЖЕН РАЗМЕР

Композиция должна гармонировать с образом ученика и его школьной формой – это тренды современной моды. Также букет должен быть соразмерен ребенку и адекватен по весу, чтобы школьнику было удобно и не тяжело нести его на праздничную линейку. Конечно, огромные и дорогие букеты смотрятся красиво, но для младшеклассников лучше выбрать что-то поменьше – цветы длиной 40-50 сантиметров, а в диаметре букет – 25-27 сантиметров.

СРЕДНЯЯ ЦЕНА В КАЗАНИ

Цена на букеты в столице Татарстана стартует от 550 рублей. Самая низкая цена будет в сетевых магазинах, самая высокая – в цветочных студиях и мастерских.

К примеру, букет из 3-5 роз или хризантем в Казани будет стоить под 800 рублей, а креативные композиции из подсолнухов или гортензий обойдутся в две-три тысячи рублей. Букеты из фруктов и ягод стоят дешевле – до 1 800 рублей.

КАК СЭКОНОМИТЬ

Лучший способ экономии на праздничном букете – покупка совместных цветов всем классом. Если выбрать, к примеру, большой букет в качественной упаковке за 3 000 рублей и разделить его на 30 человек из класса, то каждый из родителей заплатит всего по 100 рублей. Так вы сэкономите и подарите букет намного больше и красивее, чем если бы купили его самостоятельно.