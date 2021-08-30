В Казани состоялся предпоказ второго сезона сериала «Патриот» на ТНТ

Фото: ТНТ

26 августа в кинотеатре «Киномакс IMAX», расположенном в торговом центре Kazan Mall, состоялся премьерный показ двух серий второго сезона сериала «Патриот». На предпоказ приехали исполнители двух главных ролей Антон Жижин и Анастасия Талызина, а также режиссер картины Николай Бурлак – участник проекта «Фабрика Звёзд», участник международного фестиваля Open Place и обладатель ТЭФИ за лучший дневной сериал «Улица» на ТНТ.

Премьера прошла в уютной атмосфере: зрители смеялись над шутками полюбившихся героев, высоко оценили треклист первых двух серий и пообещали продолжить просмотр комедии дома на телеканале ТНТ. После премьерного показа «Комсомолке» удалось поговорить с исполнителями главных ролей и режиссером «Патриота».

С какими трудностями вы столкнулись во время съемок? Все-таки сейчас пандемия.

Анастасия: Мы все болели по очереди и прошли, наверное, все круги ада. У нас Антоха заболел в начале, перед самым первым съемочным днем, поэтому пришлось менять график. А я заболела в конце, поэтому из-за меня проект растянулся. Мы должны были закончить на полмесяца раньше, но все равно справились и закончили.

Николай: А я заболел перед тремя последними сменами и вел их дистанционно, впервые в своей жизни. Я сидел дома с температурой 38,5, и у меня в компьютер приходил сигнал с камеры. Было дико некомфортно после каждого дубля звонить и высказывать поправки, но вот такая система.

Фото: ТНТ

Все ли, что планировалось, удалось после окончания съемок? Справились с поставленными задачами?

Антон: Конечно, все, что получилось, вышло бодро и очень хорошо. Нет предела совершенству, но то, что мы сделали, очень круто. Я смотрю на себя и могу сказать, что я доволен собой. Может, это пафосно звучит, но я вообще с кайфом завершил съемки.

Анастасия: Мы много работали, у нас был сложный путь, и сейчас мы очень счастливы, что все это произошло.

Николай: Съемочный период действительно растянулся на очень длительное время, в том числе из-за болезней. Поэтому усталость наслаивалась изо дня в день, и мы существовали в каком-то тумане. Когда садишься за монтаж, тебе даже страшно, а потом, когда все это собирается воедино, ты думаешь: «Надо же, на автопилоте я все так классно сделал». Ну ребята-авторы у нас очень крутые, они могут вовремя помочь и сделать все быстро и классно.

Как поменялись ваши герои во втором сезоне?

Николай: Внесу немного теории. Ситком не предполагает собой какого-то видоизменения героев. Персонажи должны быть такими, какими их зритель и полюбил. Например, если герой Антохи во втором сезоне утратит какие-то свои качества, то, возможно, часть зрителей просто отвалится. Поэтому видоизменять ничего мы не планировали и не планируем.

Интересно узнать про нового персонажа – девушку Айзу. Как вы ее пригласили на съемки и как она «вплелась» во всю эту историю?

Николай: Ребята-авторы придумали такого чудесного персонажа, и мы объявили полномасштабный кастинг. Искали очень долго в Москве девушку с азиатской внешностью и боевым характером, чтобы она не вымучивала из себя эту пацанку, а чтобы все органично звучало в ее исполнении. В итоге мы нашли ее в городе Алматы. Я считаю, что Айсулу Азимбаева, исполнительница роли, справилась здорово. Лучшей Айзы, мне кажется, не найти.

Как новая героиня влилась в сплоченный коллектив?

Антон: Очень классно. Команда людей, которые делают этот сериал, работает вместе уже десятилетиями. Там все люди, которые находятся за кадром, знают друг друга, то есть это настоящая семья. Когда я сам попал туда, мне понадобилось буквально две недели, чтобы тоже стать членом этой семьи на восемь месяцев. Айсулу также быстро влилась: мы говорили на одном языке, прекрасно понимали друг друга, и вообще все было классно.

Айза очень воинственная, это из-за моды на феминизм?

Николай: Никакой моды. Поскольку мы делаем комедию, нам важно, чтобы ситуации и персонажи были просто смешными.

Почему сериал называется «Патриот»?

Антон: Это история о человеке, который любит свою страну, свой дом, то место, откуда он, и людей, которые его окружают. Для меня это патриотизм.

Николай: Главный персонаж – очень наивный, он хочет сделать все вокруг себя прекрасным и классным, но не учитывает, что люди бывают разными. У него не всегда все получается, в этом и заключается комедия. Он «причиняет» добро.

Фото: ТНТ

Вы считаете себя патриотами?

Антон: Да, я считаю себя патриотом, потому что люблю то место, где я нахожусь. Люблю родину. Обожаю всех своих близких и друзей, которые находятся рядом со мной. Именно так я и ощущаю патриотизм. Я не представляю, что когда-нибудь смогу уехать отсюда.

Анастасия: Согласна с Антоном. Я очень люблю свой дом, привязана к нему. Люблю русский язык и все то, что меня окружает.

Николай: Я патриот, безусловно, но сериал-то не про это. Сериал просто про «поржать», а искать в нем какие-то политические вещи не стоит.

После первого сезона не поймали волну хейта на почве самого названия?

Анастасия: Нет, вообще нет. Мы же не апеллируем к политике.

Почему россиянам интересно смотреть сериал «Патриот»? Рейтинги первого сезона показали, что зрителям картина «зашла». О чем сериал, по вашему мнению?

Николай: Сериал о людях, о взаимоотношениях. О том, что нет хороших и плохих людей ¬– все разные, и у каждого человека своя правда. Ко всем нужно прислушиваться. Если сузить формулировку, то сериал, повторюсь, просто про «поржать».

Антон и Анастасия, как успешность первого сезона сериала повлияла на личную жизнь? Стали чаще узнавать на улицах и подходить фотографироваться?

Антон: Да, и я никогда не отказываю, мне это очень приятно, потому что я так воспитан. Что бы я ни делал, я получаю зрительскую любовь, отдачу и внимание, артисту это всегда приятно. Я никогда не понимал людей, которые отказывают в фотографиях. Мне это нравится, мне приятно, что люди обращают внимание.

Анастасия: Конечно, для нас это очень важно. Если человек хочет сфотографироваться, значит, ему понравилась наша работа, и это важный фидбэк. У нас профессия такая, нам приятно, когда оценивают нашу работу.

Что бы вы посоветовали молодым ребятам, которые хотят реализоваться в кино?

Антон: Я со школы занимался творчеством, всегда делал то, что мне нравится. Не нужно бояться самовыражаться, надо делать что-то, и удача в какой-то момент обязательно улыбнется.

Анастасия: Любая профессия сложная, везде есть трудности. Я понимаю, что я не могу ничем другим заниматься и жить без этого, поэтому нужно быть смелым.

Смотрите сериал «Патриот» на телеканале ТНТ в 20:00 с 30 августа.