«Пятёрочка» поддержала ночной забег в Казани

В качестве партнёра мероприятия сеть организовала несколько брендированных зон для разминки и отдыха и представила команду собственных бегунов в костюмах фруктов.

«Пятёрочка» уже не первый год поддерживает спортивные мероприятия по всей стране и принимает в них активное участие. Торговая сеть знает, что марафон – это важное событие для каждого участника, и именно поэтому создает максимально комфортные условия для бегунов и гостей мероприятия. Так, «Пятёрочка» организовала лаунж-зону для отдыха с мягкими пуфами, где можно выпить свежевыжатый апельсиновый сок или горячий кофе из фрэш-бара. Кроме того, каждый бегун или гость мероприятия мог поучаствовать в разминке от профессионального фитнес-инструктора, а в качестве развлечения в зоне «Пятёрочки» был установлен аттракцион «Сумо».

Кроме того, команда торговой сети в брендированных костюмах фруктов пробежала дистанцию вместе с участниками, а болельщики радостно приветствовали спортсменов «мягкими ладошками» с хэштегом #Дайпять. Красочный дополнением вечера стал воздушный шар в форме сердца – «Сердце Пятёрочки», который был установлен в экспо-зоне на радость всем гостям праздника.

Для тех, кто потерялся, торговая сеть разместила заметный оранжевый пин – часть социального проекта торговой сети, который она проводит совместно с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт».

«Наши основные ценности – это забота о сообществе, комфорт гостей магазинов и самая свежая продукция. Мы предлагаем качественные продукты нашим покупателям, чтобы они могли питаться правильно и с пользой для здоровья. Мы рады поддерживать спортивные мероприятия и создавать комфортные условия для населения, чтобы здоровых и активных граждан становилось с каждым годом все больше», - комментирует Диана Ахметшина, специалист по рекламным мероприятиям и специальным акциям макрорегиона Волга, торговой сети «Пятёрочка».