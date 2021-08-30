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Общество30 августа 2021 13:00

«Это моветон»: в Казани интернет-пользователи не оценили «карате» Наталии Фишман-Бекмамбетовой в татарском костюме

Помощник президента Татарстана выложила в Сеть видеоролик, в котором приглашает всех на праздник «Милли кием»
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Удар ногой на камеру, пользователям Сети показался неудачным приемом.

Удар ногой на камеру, пользователям Сети показался неудачным приемом.

Фото: скриншот с видео

В этот понедельник, 30 августа, в рамках Дня Татарстана и Казани – 2021 в столице республики на набережной озера нижний Кабан проходит праздник «Милли кием», участники которого наряжаются в свои национальные костюмы. А на накануне в Инстаграме озера Кабан появилось видеоприглашение не торжество. В нем снялась помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова, которая курирует вопросы общественных пространств.

- Наталия Фишман-Бекмамбетова уже готова, а вы? – говорится в подписи к видео.

На записи Фишман-Бекмамбетова бежит на камеру, а потом прыгает и делает в воздух удар ногой. В этот момент с помощью монтажа ее «переодевают» в женский татарский костюм. Вот только не всем интернет-пользователям понравился этот прием, о чем они поспешили сообщить в комментариях к видео:

«Очень все нравится, что делает Наталия, но реклама странная. Татарская женщина в нацкостюме не будет демонстрировать прием каратэ»

«Не очень удачная задумка. Осадок остался. Неприятный»

«А без ноги, задранной в кадр в белых велосипедках, видимо никак нельзя было обойтись? Или ради этого все и было задумано?»

«Неудачный прием. Ногой в кадр- по сути в читающего. И для женщины в татарском костюме это моветон»

Наталия Фишман-Бекмамбетова пригласила казанцев на праздник национального костюма «Милли кием». Автор: @kabanlake
Общество: ВОПРОС ДНЯ