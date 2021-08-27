Подопечные «День добрых дел» смогут воспользоваться бесплатными поездками Яндекс-Такси

Большинство не испытывают сложностей с передвижением по городу, особенно в Казани, где обеспечению людей комфортными условиями жизни уделяется много внимания и ресурсов. Тем не менее, для маломобильных людей, например, передвигающихся на инвалидных колясках, перемещение из точки А в точку Б - все еще целый квест или дорогостоящее удовольствие.

В поддержку маломобильных людей, в мае этого года в Казани заработал социальный проект Яндекса «Помощь рядом». Теперь подопечные присоединившихся к программе фондов смогут бесплатно ездить на такси. Водители из таксопарков-партнеров сервиса Яндекс Go будут возить маломобильных пассажиров, в том числе подопечных «День добрых дел», в реабилитационные центры и медицинские учреждения, к месту учебы или работы, а также на мероприятия фондов.

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ С ФОНДОМ «ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ»

Если вы оказались в трудной жизненной ситуации и в вашей семье есть взрослые или дети с ограничениями здоровья, передвигающиеся на инвалидной коляске – напишите в фонд на почту info@dendd.ru. Сотрудники свяжутся с вами, чтобы рассказать, как воспользоваться помощью Яндекс Go и постараются сделать ваши поездки немного комфортнее.

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ

Поездки оплачиваются из средств «Яндекса» и пожертвований пользователей. Поддержать проект можно, включив округление в приложении «Яндекс Go»: стоимость поездки будет округляться, например, с 143 - до 150 рублей. Разницу в 7 рублей направят на оплату такси для маломобильных людей. Плюс каждый месяц Яндекс добавляет в копилку проекта по 5 миллионов рублей.

СПРАВКА

«День Добрых Дел» - благотворительный фонд, созданный волонтерской группой в 2009 году. Среди основных проектов фонда:

Благотворительный склад «Хорошие руки» - первый в Казани и один из немногих в России централизованных пунктов приема, обработки, хранения и распределения бывшего в употреблении имущества граждан и организаций. 3 склада в г. Казань ежегодно обеспечивают одеждой, обувью и предметами быта около 12 тысяч малоимущих, многодетных, пенсионеров и другие незащищенные слои населения на безвозмездной основе.

Театр без границ – совместный проект фонда и Казанского ТЮЗа, который делает возможным комфортный просмотр спектаклей в театре одновременно и для здоровых зрителей, и для зрителей с инвалидностью. На спектаклях «Театра без границ» зрителям с проблемами со зрением тифлокомментатор через наушники описывает всё происходящее на сцене (декорации, эмоции и действия актёров), а сурдопереводчик помогает «услышать» спектакль слабослышащим с помощью языка жестов. В рамках проекта адаптированы 6 спектаклей из репертуара ТЮЗа. В 2021 году за реализацию проекта фонд признан победителем X Региональной премии «Серебряный Лучник» - Приволжье в номинации «Благотворительность и корпоративная социальная ответственность».

Знакомство с профессией – профориентационный проект, в рамках которого фонд организует экскурсии в различные организации для детей, в том числе из многодетных, малоимущих семей, из специальных учреждений. Цель – показать, как «выглядят» разные профессии изнутри, чтобы дать ориентир при выборе учебного заведения и профессии в будущем, помочь в социализации детей из неблагополучных семей и интернатов. Экскурсии проходят регулярно. За последние годы участники проекта побывали в театрах им. Г.Камала и Казанском ТЮЗе, ГосСовете РТ, аэропорту «Казань», ГТРК «Татарстан», LEDEL, «КАМАЗ-Мастер», «Пятерочке», Акульчеве, Икее, на заводе «Казаньоргсинтез», КНИТУ-КАИ им. Туполева, в метрополитене и др.

Социальное такси – сервис по перевозке пассажиров с ограниченными возможностями. Специальный микроавтобус оборудован пандусом, креплениями и другими техническими средствами, обеспечивающими необходимое удобство для пассажиров, передвигающихся в инвалидных колясках. Все перевозки осуществляются бесплатно, проект финансируется за счет благотворительных пожертвований граждан и организаций. Наиболее популярные маршруты – в больницы, поликлиники, реабилитационные центры.

Сайт фонда «День добрых дел», телефон: 8 (843) 236-65-61