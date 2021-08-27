Уроженец Нижнекамска Артем Исаев завоевал серебро на Паралимпийских играх в Токио

Спортсмен показал результат 1 минута 7,45 секунды. Фото: Паралимпийский комитет России

Серебряный призер чемпионата Европы, неоднократный победитель и призер чемпионатов России по плаванию среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата, уроженец Нижнекамска Артем Исаев завоевал серебряную медаль в стометровке брассом на Паралимпийских играх в Токио. Спортсмен показал результат 1 минута 7,45 секунды.

– Все, к чему мы шли столько лет, столько травм было, но все не зря, — сказал Артем Исаев после заплыва.

Спортсмен также рассказал, что год назад не думал о том, что сможет выступить на Играх в Токио, и даже планировал уйти из спорта. Однако Исаев все же принял решение участвовать в соревнованиях и улучшил свои результаты на полторы секунды за три месяца.

– Эта медаль очень важна для меня, год назад я не думал, что буду здесь выступать, тогда я вообще хотел уйти из плавания. После 2019 года я стал безработным, никакой поддержки у меня не было, только от спорткомплекса. Я не ушел только из-за мамы, она столько тянула меня всю жизнь. Теперь буду вдвойне работать дальше, – заявил пловец.

В паралимпийской сборной России Артем Исаев состоит с 2014 года. Плаванием начал заниматься в ДЮСШ олимпийского резерва «Олимпийский» в Набережных Челнах. Сейчас Артем Исаев тренируется в спортивной школе олимпийского резерва «Метеор» в Балашихе.

В 2017 году спортсмен окончил Поволжскую государственную академию физической культуры, спорта и туризма по специальности «Адаптивная физическая культура, квалификация».