В Казани 3 сентября в сквере Ш.Марджани состоится фестиваль «Живая история - Шэжэрэ бэйрэме»

3 сентября 2021 года мечеть аль-Марджани совместно с компаниями «Kilen», «Rclub», префектурой «Иске шэхэр», ИКЦ им.Ш.Марджани» проводит праздник для всей семьи «Живая история - Шэжэрэ бэйрэме».
Шэжэрэ (родословная) -– это одно из главных наследий, которое получает человек от рождения. Он наследник, он – продолжение рода.
Место проведения фестиваля выбрано не случайно. Старо-Татарская слобода – это исторический памятник, расположившийся в самом центре Казани. Это место погружает в прошлое и объединяет все народности, проживающие в РТ.
Основной задачей нашего Фестиваля является сохранение и возрождение семейных традиций, которые формируют понимание роли семьи, ее значимости и уникальности.
Родовые ценности оказывают влияние на культуру человека, делают общество более гуманным.
Фестиваль состоится в сквере Ш.Марджани г. Казани, с 17.00 до 20.00.
Программа Фестиваля «Живая история - Шэжэрэ бэйрэме»:
- 17.00-19.00 работа торговых точек, бесплатные мастер-классы для детей и взрослых, интерактив с гостями фестиваля.
- Зона для детей «Дэу энидэ кунакта» (в гостях у бабушки), детский сабантуй от Бахет Ачкычы. Подарки всем детям, кто принес рисунки «Моя семья- мой род».
- Спортивно-прикладной сектор от компании «Рождённый быть мужчиной»
- 18.00- 20.00 Концертная программа, интерактив, конкурс
молодоженов, презентация проекта Kilen, показ видеороликов об известных династиях Старо-Татарской слободы г.Казани, розыгрыши щедрых подарков от партнеров с участием известных блогеров
- 20.30 -21.30 Показ фильмов о родословных от Татаркино.
Гостей фестиваля ожидают:
- Ведущие мероприятия Заслуженные артисты РТ, актеры театра и кино Ильнар и Лилия Низамиевы
- Семейная фотозона от Ярко Декор
- Халяль фуд-корт
- Зона спорта и релакса от Yamaguchi
- Халяль косметика от Мастерской Олеси Мустаевой
- Восточные ароматы от Dubai shop
- Тюрбаны и головные уборы от Sorokina hats
- Живые кристаллы от астролога Резеды Закировой
- Розыгрыш тура выходного дня в Загородный комлекс Minger Tower
- Розыгрыш тура выходного дня в санаторий «Ливадия»
- Розыгрыш отдыха в Halal Glemping Resort
- Розыгрыш элитного сундука от компании Kilen
- Вода и сладкие напитки от компании «Сестрица»
- Подарки для детей от сети магазинов детских товаров «Малыш+» и компании по производству детской одежды «ТАКРО»
- Специальные гости фестиваля: заслуженные артисты РТ: Айгуль Бариева, Ренат Валиев.