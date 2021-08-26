В Казани 3 сентября в сквере Ш.Марджани состоится фестиваль «Живая история - Шэжэрэ бэйрэме»

3 сентября 2021 года мечеть аль-Марджани совместно с компаниями «Kilen», «Rclub», префектурой «Иске шэхэр», ИКЦ им.Ш.Марджани» проводит праздник для всей семьи «Живая история - Шэжэрэ бэйрэме».

Шэжэрэ (родословная) -– это одно из главных наследий, которое получает человек от рождения. Он наследник, он – продолжение рода.

Место проведения фестиваля выбрано не случайно. Старо-Татарская слобода – это исторический памятник, расположившийся в самом центре Казани. Это место погружает в прошлое и объединяет все народности, проживающие в РТ.

Основной задачей нашего Фестиваля является сохранение и возрождение семейных традиций, которые формируют понимание роли семьи, ее значимости и уникальности.

Родовые ценности оказывают влияние на культуру человека, делают общество более гуманным.

Фестиваль состоится в сквере Ш.Марджани г. Казани, с 17.00 до 20.00.

Программа Фестиваля «Живая история - Шэжэрэ бэйрэме»:

- 17.00-19.00 работа торговых точек, бесплатные мастер-классы для детей и взрослых, интерактив с гостями фестиваля.

- Зона для детей «Дэу энидэ кунакта» (в гостях у бабушки), детский сабантуй от Бахет Ачкычы. Подарки всем детям, кто принес рисунки «Моя семья- мой род».

- Спортивно-прикладной сектор от компании «Рождённый быть мужчиной»

- 18.00- 20.00 Концертная программа, интерактив, конкурс

молодоженов, презентация проекта Kilen, показ видеороликов об известных династиях Старо-Татарской слободы г.Казани, розыгрыши щедрых подарков от партнеров с участием известных блогеров

- 20.30 -21.30 Показ фильмов о родословных от Татаркино.

Гостей фестиваля ожидают:

- Ведущие мероприятия Заслуженные артисты РТ, актеры театра и кино Ильнар и Лилия Низамиевы

- Семейная фотозона от Ярко Декор

- Халяль фуд-корт

- Зона спорта и релакса от Yamaguchi

- Халяль косметика от Мастерской Олеси Мустаевой

- Восточные ароматы от Dubai shop

- Тюрбаны и головные уборы от Sorokina hats

- Живые кристаллы от астролога Резеды Закировой

- Розыгрыш тура выходного дня в Загородный комлекс Minger Tower

- Розыгрыш тура выходного дня в санаторий «Ливадия»

- Розыгрыш отдыха в Halal Glemping Resort

- Розыгрыш элитного сундука от компании Kilen

- Вода и сладкие напитки от компании «Сестрица»

- Подарки для детей от сети магазинов детских товаров «Малыш+» и компании по производству детской одежды «ТАКРО»

- Специальные гости фестиваля: заслуженные артисты РТ: Айгуль Бариева, Ренат Валиев.