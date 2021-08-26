Тренер по художественной гимнастике из Казани выступит на ТНТ в шоу «Открытый микрофон»

Фото: ТНТ.

На ТНТ стартовал 6 сезон проекта «Открытый микрофон», где молодые юмористы выступают со своим стендапом перед четырьмя известными представителями юмористической элиты страны и канала ТНТ в частности. Выпуски выходят в эфир в самое популярное время - в пятницу вечером. В новом сезоне поменялся состав жюри шоу, теперь он выглядит так: Нурлан Сабуров, Иван Абрамов, Алексей Щербаков и Юлия Ахмедова. А вот главная цель проекта осталась неизменной: рассмешить всех и выиграть три миллиона рублей.

В этом сезоне свои таланты решила продемонстрировать казанская девушка Татьяна Березовская, с которой мы поговорили и узнали у нее все про необычный опыт выступления на телешоу.

– Расскажи немного о себе: сколько тебе лет, где ты родилась, чем занимаешься, где работаешь?

– Мне 21 год, родилась в Красноярске, сейчас живу в Казани, помимо стендапа тренирую детей. Я тренер по художественной гимнастике.

– Чем ты занималась до стендапа, какие у тебя были увлечения? Как пришла в стендап?

– До стендапа играла в КВН, также работала тренером. Также мне нравилось вышивать бисером. В стендап пришла после пандемии, захотелось выступать одной, попробовать себя. Начала заниматься стендапом в прошлом году в октябре.

– Расскажи, как ты попала на «Открытый микрофон»? Что было на кастинге, как туда проходят?

– У меня не было цели в этом году попасть в «Открытый микрофон», потому что я приехала на кастинг в Москву первый раз, это было в марте. На тот момент я всего пять месяцев занималась стендапом, мне было интересно узнать, как это выглядит изнутри, получить какой-то опыт, просто потусоваться. Я не рассчитывала, что попаду в съемку, и был большой шок, когда все это случилось.

– Что можешь рассказать про «Открытый микрофон»? Какие впечатления от участия?

– В программе каждый день принимало участие около полутора тысяч человек, из которых каждый день выбирали по 5-10 человек. И в мой день, когда я выступала, выбрали всего шесть человек, это очень неожиданно что я попала в их число. Участие в отборе – это колоссальный опыт, а особенно для молодого комика попасть в «Открытый микрофон». Во-первых, я увидела всех своих кумиров, Иру Мягкову, Костю Обухова, так как они были креативными продюсерами на этом проекте. Очень круто поработала с классными редакторами, которых только на телеке видела.

– Чем ты планируешь заниматься в будущем? Что сделаешь, если получишь главный приз?

– В будущем планирую заниматься стендапом, возможно, в Казани, либо перееду в Москву. А если выиграю главный приз, положу на счет, а потом придумаю, куда потратить.

– Какая разница между стендапом на сцене и выступлением на телевидении?

– Я думаю, что выступление на тв отличается от обычной сцены тем, что там больше ответственности. Во-первых, столько людей смотрят, огромная аудитория, и это не клуб, где 100 человек. Это тысячи человек, которые смотрят телевизор! Это еще и психологически намного сложнее, потому что камеры, потому что помимо «просто выступления» это конкурс, в котором есть жюри, наставники, зрители, которые в любом случае тебя сравнивают с другими выступающими комиками.

Поболеть за казанскую участницу можно уже в эту пятницу, 27 августа, в 22:00, на ТНТ.