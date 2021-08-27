День города в Новочебоксарске 2021: полная программа мероприятий на 28 августа

Празднование Дня города начнется в 10:00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 августа Новочебоксарск отметит День города – празднования начнутся в 10:00 и пройдут на различных площадках. Организаторы планируют провести творческие, спортивные и развлекательные программы, а также привлечь жителей к участию в Интернет-конкурсах – флэшмобах, играх и онлайн-проектах под хэштегами #новочебоксарск2021 и #городэтомынчк.

План мероприятий

10:00 На площадке Гэсстроя (улица Винокурова, 10) откроется выставка мастеров народного художественного промысла «Город Мастеров». Там соберутся лозоплетельщики, гончары, резчики по дереву и другие мастера.

10:00 На площадке перед Центром развития творчества детей и юношей (улица Советская, 41) пройдет городская зарядка. После чего для юных спортсменов и любителей активного образа жизни организован спортивный фестиваль «Спорт — это мы».

10:00-14:00 На Центральном стадионе пройдут показательные выступления фитнес-центров.

10:00-16:00 На площадке Художественного музея (Бульвар Гидростроителей, 4) состоится интерактив «Улицы города». Там для мастеров слова будет организован «Открытый микрофон».

11:00-16:00 На площадке Музея краеведения и истории города (улица Винокурова, 42а) пройдет музейный квест «Легендарные места Новочебоксарска».

С 17:00 на территории музея стартует музыкальный перформанс «Музыка нашего города». Для всех желающих выступят различные музыкальные коллективы:

17:00 «Люди моего города» – возвращение в 60-е.

17:30 «Митяй Джин» – хип-хоп лирика и грув.

18:00 «15 суток» – классика рока.

19:00 «Квалия» – урбан, рок и этника.

На площадке у фонтана (ЦРТДиЮ) с 12:00 до 15:00 на творческом городке будут организованы мастер-классы от Детской музыкальной школы и Школы искусства.

С 13:00 до 16:00 организаторы праздника приглашают детей и их родителей на территорию Соборной площади на развлекательную программу «Я рисую».

В Ельниковской роще (площадка перед «Автодромом») с 13:00 до 15:00 состоится развлекательная программа с участием аниматоров и творческих коллективов.

У ДК «Химик» с 16:00 до 18:00 выступят творческие коллективы с праздничной программой «Город — это МЫ!».

В кинотеатре ДК «Химик» пройдет Всероссийская Акция «Ночь Кино», где покажут семейные фильмы:

18:30 «Конек горбунок»

20:35 «Пальма»

22:40 «Огонь»