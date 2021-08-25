Билайн в Татарстане значительно расширил зону покрытия сети и ускорил 4G интернет

Билайн поддерживает высокий темп развития сети в Казани и по всей республике. С начала 2019 года в Татарстане сеть 4G выросла почти на 90%. Новые базовые станции создают дополнительную емкость сети, что помогает клиентам еще больше общаться в социальных сетях, смотреть видео в самом высоком качестве, использовать мобильный интернет для работы и учебы.

Покрытие и мощность сети были увеличены как в городах, так и в небольших населенных пунктах Республики Татарстан.

Особенное внимание оператора было уделено покрытию 4G сетью жилых массивов, образовательных и социальных учреждений, вокзалов, торговых и бизнес-центров. Например, в Казани 4G интернет появляется вместе с новыми жилыми комплексами и коттеджными поселками. Оценить все преимущества обновленной сети могут владельцы квартир и домов в поселках: Салмачи, Царицино, Самасырово, Красная Горка, Большие Клыки, Дуслык и Вознесенское.

В крупных городах Татарстана лидерами по расширению сети Билайн стали Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск, Набережные Челны, Мамадыш, Кукмор. Значительно расширено покрытие сети 4G в населенных пунктах Лаишевского, Тукаевского, Высокогорского, Пестречинского, Елабужского, Верхнеуслонского, Агрызского и других районов. В целом, оператор улучшил скоростные параметры и доступность мобильного интернета для жителей более 100 населенных пунктов республики.

Благодаря дополнительным базовым станциям клиенты все больше отдают предпочтение мобильному интернету. Сейчас жители республики стали пользоваться 4G интернетом в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Несмотря на то, что мобильный трафик растет, и растут скорости интернет-серфинга со смартфона. Новые базовые станции построены c использованием современной технологии кодирования сигнала, которая дополнительно расширяет пропускную способность сети и улучшает качество обслуживания пользователей. По итогам проведенных работ скорости мобильного интернета у абонентов Билайн выросли в среднем почти на 30%.

Рост скоростей передачи данных – это и результат комплексного подхода компании к развитию сети. Вместе с количественным расширением сети Билайн внедряет новые технологии. Например, в Казани благодаря технологии SON (Self Optimized Networks)* клиенты могут пользоваться надежной связью в пиковые часы нагрузки, быстро устанавливать соединение, слышать чистый звук при разговоре, без разрывов говорить по телефону и смотреть фильмы в поездке. В этом помогает искусственный интеллект, который адаптирует параметры сети под индивидуальные запросы клиентов.

Теперь скорости стали еще выше даже в час пик, и контент быстро доставляется до клиентов: можно качать, смотреть фильмы онлайн и общаться по видеосвязи даже там, где всегда многолюдно, — 4G хватит на всех!

Карта покрытия связью Билайн и тарифные предложения на сайте.

*Self Optimized Network – самооптимизирумая сеть