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Общество25 августа 2021 15:54

«Языки пламени достигали в высоту 30-40 метров»: пожарные рассказали, как они спаслись из огненного кольца в лесах Мордовии

В смертельной ловушке оказались 55 человек, в том числе и военнослужащие
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Огонь окружил их молниеносно, никто не успел сразу понять, что произошло.

Огонь окружил их молниеносно, никто не успел сразу понять, что произошло.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В огненном кольце в лесах Мордовии оказались сотрудники МЧС Владимирской и Нижегородской областей, а также военнослужащие. Всего 55 человек и 18 единиц спецтехники. Они с трудом смогли выбраться из смертельной ловушки без потерь. Даже после пережитого никто из них не уехал. Все они остались и дальше бороться с огненной стихией.

«Комсомолка» узнала, что в тот момент чувствовали пожарные, за что больше всего переживали и боялись ли.

– По прибытию к месту наблюдали фронт, движущийся в нашу сторону. Получили задачу расставить по просеке отделения для встречи фронта. При прохождении фронта ближе к нам, на расстоянии 10 метров поднялся шквалистый ветер, что усилило распространение пожара, ухудшило обстановку. Пожар перескочил через нас и мы оказались в огненном кольце, – рассказывает начальник караула 18-й пожарно-спасательной части МЧС Владимирской области Максим Зайцев.

По внутреннему краю горящего кольца пожарными была проведена вырубка деревьев. Огонь удалось локализовать. Однако продолжалось низовое горение, шел сильный дым.

– Кто не боится, тот, наверно, сумасшедший. Боятся все, в том числе и пожарные. Но если бы началась паника, мы бы все там и остались. Поэтому решения принимались быстро, но рассудительно. Действия личного состава были спокойными, – говорит Зайцев.

Начальник караула 18-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Владимирской области Максим Зайцев

Пожарный 18-й пожарно-спасательной части МЧС Владимирской области Дмитрий Орехов тоже был среди заложников огненного кольца. Он отметил, что на тот момент главной задачей для всех было спасти себя, технику, имущество и ждать помощи.

– Идти дальше было некуда – вся дорога была завалена деревьями. Страшно было уже сегодня, когда понимаешь, что могло произойти все, а дома – дети, семья. Тогда стояла задача выжить, времени думать не было, – признался он.

Пожарный 18-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Владимирской области Дмитрий Орехов

Когда огонь окружил пожарных и военных, никто из них не успел сразу понять, что произошло. Инженер МЧС Нижегородской области Алексей Агапов рассказал, что когда путь был прегражден пламенем со всех сторон, вся группировка старалась действовать оперативно.

– Было принято решение снять футболки, намочить их и дышать, закрыв ими лица. Огонь поднимался до кромки деревьев, он подступал и снизу, и сверху. Плюс высокая температура. Страшно было как за личный состав, так и за технику, – вспоминает Агапов.

Инженер СПСЧ ГУ МЧС России по Нижегородской области Алексей Агапов
Оказавшиеся внутри огненного кольца вынуждены были дышать через мокрую одежду.

Оказавшиеся внутри огненного кольца вынуждены были дышать через мокрую одежду.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Среди тех 55 человек оказался и начальник пресс-службы МЧС Нижегородской области Михаил Чирков.

– Языки пламени достигали в высоту 30-40 метров. Это было ужасно! Ветер свистел, огненные головешки летели на расстоянии 100-150 метров. Шквал огня, шквал пепла, шквал дыма – все это охватило людей, которые ежедневно сталкиваются с такими стихиями и борются с огнем. Я видел такое впервые, честно признаюсь, мне было страшно. Страшно не только за себя, но и за тех ребят, которые, не боясь, бились с огнем не на жизнь, а на смерть, – рассказал Михаил Чирков.

Он также отметил, что с наступлением ночи начали подгорать снизу и падать деревья, которые уже высохли после пожара, который произошел еще в 2010 году.

Языки пламени в высоту достигали несколько десятков метров.

Языки пламени в высоту достигали несколько десятков метров.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

– Это отдельный момент, который никогда не забудется. Падая, дерево издает очень большой грохот, а в огненной «каше» не видно, куда оно падает. Это самое ужасное, потому что в такой ситуации ты не знаешь, что тебе делать и куда бежать, – подытожил начальник пресс-службы МЧС Нижегородской области.

Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области Михаил Чирков
На тот момент главной задачей для всех было спасти себя, технику, имущество и ждать помощи.

На тот момент главной задачей для всех было спасти себя, технику, имущество и ждать помощи.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Отметим, тогда на помощь коллегам выдвинулась вторая группировка пожарных. Для прорыва они использовали бульдозер.

Тем временем в условиях нулевой видимости внутри огненного кольца люди буквально вручную оттаскивали с дороги горящие деревья. За спинами у них вовсю бушевал огненный фронт. Но пожарным и военным в итоге удалось спастись.

Общество: ВОПРОС ДНЯ