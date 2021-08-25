«Языки пламени достигали в высоту 30-40 метров»: пожарные рассказали, как они спаслись из огненного кольца в лесах Мордовии

Огонь окружил их молниеносно, никто не успел сразу понять, что произошло. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В огненном кольце в лесах Мордовии оказались сотрудники МЧС Владимирской и Нижегородской областей, а также военнослужащие. Всего 55 человек и 18 единиц спецтехники. Они с трудом смогли выбраться из смертельной ловушки без потерь. Даже после пережитого никто из них не уехал. Все они остались и дальше бороться с огненной стихией.

«Комсомолка» узнала, что в тот момент чувствовали пожарные, за что больше всего переживали и боялись ли.

– По прибытию к месту наблюдали фронт, движущийся в нашу сторону. Получили задачу расставить по просеке отделения для встречи фронта. При прохождении фронта ближе к нам, на расстоянии 10 метров поднялся шквалистый ветер, что усилило распространение пожара, ухудшило обстановку. Пожар перескочил через нас и мы оказались в огненном кольце, – рассказывает начальник караула 18-й пожарно-спасательной части МЧС Владимирской области Максим Зайцев.

По внутреннему краю горящего кольца пожарными была проведена вырубка деревьев. Огонь удалось локализовать. Однако продолжалось низовое горение, шел сильный дым.

– Кто не боится, тот, наверно, сумасшедший. Боятся все, в том числе и пожарные. Но если бы началась паника, мы бы все там и остались. Поэтому решения принимались быстро, но рассудительно. Действия личного состава были спокойными, – говорит Зайцев.

Пожарный 18-й пожарно-спасательной части МЧС Владимирской области Дмитрий Орехов тоже был среди заложников огненного кольца. Он отметил, что на тот момент главной задачей для всех было спасти себя, технику, имущество и ждать помощи.

– Идти дальше было некуда – вся дорога была завалена деревьями. Страшно было уже сегодня, когда понимаешь, что могло произойти все, а дома – дети, семья. Тогда стояла задача выжить, времени думать не было, – признался он.

Когда огонь окружил пожарных и военных, никто из них не успел сразу понять, что произошло. Инженер МЧС Нижегородской области Алексей Агапов рассказал, что когда путь был прегражден пламенем со всех сторон, вся группировка старалась действовать оперативно.

– Было принято решение снять футболки, намочить их и дышать, закрыв ими лица. Огонь поднимался до кромки деревьев, он подступал и снизу, и сверху. Плюс высокая температура. Страшно было как за личный состав, так и за технику, – вспоминает Агапов.

Оказавшиеся внутри огненного кольца вынуждены были дышать через мокрую одежду. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Среди тех 55 человек оказался и начальник пресс-службы МЧС Нижегородской области Михаил Чирков.

– Языки пламени достигали в высоту 30-40 метров. Это было ужасно! Ветер свистел, огненные головешки летели на расстоянии 100-150 метров. Шквал огня, шквал пепла, шквал дыма – все это охватило людей, которые ежедневно сталкиваются с такими стихиями и борются с огнем. Я видел такое впервые, честно признаюсь, мне было страшно. Страшно не только за себя, но и за тех ребят, которые, не боясь, бились с огнем не на жизнь, а на смерть, – рассказал Михаил Чирков.

Он также отметил, что с наступлением ночи начали подгорать снизу и падать деревья, которые уже высохли после пожара, который произошел еще в 2010 году.

Языки пламени в высоту достигали несколько десятков метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

– Это отдельный момент, который никогда не забудется. Падая, дерево издает очень большой грохот, а в огненной «каше» не видно, куда оно падает. Это самое ужасное, потому что в такой ситуации ты не знаешь, что тебе делать и куда бежать, – подытожил начальник пресс-службы МЧС Нижегородской области.

На тот момент главной задачей для всех было спасти себя, технику, имущество и ждать помощи. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Отметим, тогда на помощь коллегам выдвинулась вторая группировка пожарных. Для прорыва они использовали бульдозер.

Тем временем в условиях нулевой видимости внутри огненного кольца люди буквально вручную оттаскивали с дороги горящие деревья. За спинами у них вовсю бушевал огненный фронт. Но пожарным и военным в итоге удалось спастись.