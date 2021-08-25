Торговый Дом ПРАЙД помогает побеждать

С 2018 года компания является постоянным партнером АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и сотрудничает с техническими колледжами России. В 2021 году при поддержке Торгового Дома ПРАЙД пройдет Нацфинал WorldSkills Russia* 2021

Более 25 лет ООО «Торговый Дом ПРАЙД» носит высокий титул крупнейшего оператора на рынке профессионального слесарно-монтажного инструмента России. На сегодняшний день компания поставляет два инструментальных бренда - OMBRA («ОМБРА») и THORVIK («ТОРВИК»), а также является эксклюзивным дистрибьютором тайваньской торговой марки инструментов JONNESWAY («ДЖОННЭСВЭЙ») на территории России и ближнего зарубежья. Подразделение компании в Казани существует с 2018 года. За это время удалось наладить партнерские отношения со многими предприятиями региона. Сегодня любой желающий может купить качественный и надежный инструмент в разных ценовых категориях в офисе компании по адресу: г. Казань, ул. Журналистов, 107.

Торговый Дом ПРАЙД предлагает своим клиентам и партнерам целый комплекс услуг, включающий обучение, презентации, программы продвижения, современные технологии коммуникаций, оперативную поддержку через систему «одного окна», гарантийное и постгарантийное обслуживание продукции, эффективные решения в сфере логистики.

Инструментами JONNESWAY, OMBRA и THORVIK работают на таких крупных предприятиях Татарстана, как Казанский вертолетный завод, Казанский завод компрессорного машиностроения, «Автодорстрой», «Волгадорстрой», «Татавтодор», НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ», АТП № 9, «Эйдос Робототехника», «ДробТехМаш».

Инструменты JONNESWAY соответствуют высоким стандартам качества и выбраны для программы обучения в официальном учебном центре авиакомпании Lufthansa («Люфтганза») в Азии, а также для национальных аэромеханических профессиональных соревнований в Тайване. С 2013 года инструментом JONNESWAY пользуются и участники национальной сборной Тайваня в компетенциях, связанных с ремонтом транспорта и обслуживанием авиационной техники.

В 2019 году Торговый Дом ПРАЙД был поставщиком инструментов для пяти компетенций (включая «Обслуживание авиационной техники») не только Нацфинала, но и чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. В этом году Торговый Дом ПРАЙД стал спонсором финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдет с 25 по 29 августа 2021 года в Уфе.

Отдельно необходимо отметить, что все инструменты после завершения соревнований передаются в учебные заведения нашей страны. Так, их счастливыми обладателями после Worldskills Kazan 2019 стали Казанский авиационно-технический колледж им. П. В. Дементьева, Казанский автотранспортный техникум им. А. П. Обыденнова, Сармановский аграрный колледж.

После отборочного турнира перед финалом-2021 комплекты инструментов были переданы в Ульяновский авиационный колледж.

* «Ворлдскиллс Раша».

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