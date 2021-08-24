БФ «Альпари» приглашает на благотворительную ярмарку в ТРК «Тандем»

Благотворительный фонд «Альпари» приглашает 27, 28 и 29 августа казанцев и гостей столицы на благотворительную ярмарку «Лавка чудес» в ТРК «Тандем», где можно будет приобрести сувениры, сделанные ребятами из детских домов, интернатов, приютов и спецшкол, а также профессиональными умельцами и мамами, воспитывающих особенных детей.

БФ «Альпари» много лет занимается организацией и проведением ярмарок «Лавка чудес». Собранные средства направляются на покупку лекарств для особенных детей, в помощь подопечным семьям, а также на материалы для творчества детей в социальных учреждениях. Подробная отчетность о собранных и переданных средствах размещается на сайте фонда.

ЧТО: благотворительная ярмарка «Лавка чудес»

КОГДА: 27, 28 и 29 августа

ГДЕ: ТРК «Тандем» (пр. Ибрагимова, 56), 2 этаж, с 10:00 до 22:00

Телефон для справок: (843) 267 61 11 (доб.1)

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