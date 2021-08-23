«Солнечный мир»: Особенный Театр моды в Казани отметил свой день рождения

Театр моды «Солнечный мир» - это особенная организация, не похожая на другие в данном направлении. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

17 августа первый в России Солнечный Театр моды в Казани отметил свой день рождения. Автономная некоммерческая организация «Студия Театр Моды «Солнечный мир» для людей с синдромом Дауна и другими интеллектуальными нарушениями отметила свою двухлетнюю деятельность в национальном комплексе «Туган Авылым». Там собрались дети, артисты студии, их родители и близкие, друзья театра, волонтеры, добровольцы и благотворители организации.

На праздновании было всё - широкие и счастливые улыбки детей, их радость и смех, веселье, танцы, дефиле от юных звезд, выступления, большой и вкусный торт.

«Солнечный мир» - это большая семья

Театр моды «Солнечный мир» - это особенная организация, не похожая на другие в данном направлении. Это Театр моды для «солнечных» людей - девочек и мальчиков с синдромом Дауна и другими интеллектуальными заболеваниями, родители которых заинтересованы в развитии творческого потенциала ребенка. Это большая семья, в которой рады мамам, папам, братьям и сестрам таких детей.

Люди с синдромом Дауна наделены удивительным дружелюбием, простотой, доверчивостью и открытостью к миру, поэтому внутри коллектива выстраиваются искренние дружеские отношения.

Родители надеются, что в будущем театр достигнет еще больших высот, завоюет огромное количество призов и премий. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В театре детей развивают с помощью различных творческих направлений, благодаря чему каждый особенный ребенок может найти занятие по вкусу, своим возможностям, интересам и пристрастиям. В театре дети занимаются не только модой, фотопозированием и дефиле, но развиваются и в других направлениях - хореографии, ритмике, танцах, дизайне одежды, рисовании, изучении языков и других творческих дисциплинах, направленных на развитие мелкой и крупной моторики. Дети театра часто принимают участие в фестивалях и конкурсах разных уровней, мастер-классах, выступают на концертах, показах и дефиле.

На занятиях театра к каждому ребенку ищут индивидуальный подход, чтобы вовремя заметить таланты и предрасположенности и помогают ребенку в развитии того, что ему больше всего интересно.

Благодаря такой организации особенные дети могут развиваться, получать образование не только в науках, но и в творческих направлениях. Из-за того, что дети постоянно находятся в тесном контакте друг с другом, они учатся общаться, дружить и проявлять себя в обществе.

Это хороший стимул для родителей детей с интеллектуальной недостаточностью, тяжелыми речевыми и двигательными нарушениями, потому что в театре «Солнечный мир» каждый ребенок воспринимается как близкий и хороший друг, с которым интересно общаться и развиваться.

«Для меня это жизнь»

Директор и основатель Театра моды «Солнечный мир» Елена Джафарова, мама солнечной Елизаветы, пару лет назад искала занятия хореографии для своей дочери, но не смогла найти ничего подходящего. Елена не отчаялась и решила самостоятельно создать свой театр, в котором сейчас собирает инициативных детей и родителей, помогает им развиваться и вместе познавать этот мир. Именно так и появилась большая организация, в которой растут и самореализуются особенные дети.

Внутри организации дети развиваются и учатся социализироваться. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Елена отметила, что «Солнечный мир» - это место, в котором каждый ребенок чувствует себя нужным, индивидуальным и настоящим, именно поэтому ей и организаторам на день рождения театра хотелось подарить ребятам настоящий праздник.

- Мне очень хотелось собрать вместе детей после каникул и чтобы у них был большой праздник, словно день рождения отмечает каждый из них. Хотелось, чтобы они потанцевали, провели время и запомнили этот день, - отмечает Елена.

И все действительно получилось именно так, ведь каждый ребенок смог получить массу положительных эмоций благодаря общению с гостями, родителями, друзьями и близкими театра «Солнечный мир». Дети получили долгожданные подарки, повеселились, спели любимые песни, станцевали и показали всё, чему их учат в Театре моды.

Такие искренние и настоящие улыбки и эмоции детей заставляют Елену радоваться за то, что театр стал таким местом, где каждый ребенок может почувствовать себя особенным и любимым:

- Театр «Солнечный мир» для меня - это большая часть жизни. Нам всего два года, но это точно очень большая часть моей жизни. Бывают и разочарования, и какие-то проблемы, но бывают подъемы и радостные эмоции - мы проживаем их вместе, и это прекрасно. Особенно, когда наши дети выступают на концертах, мы все получаем заряд энергии и счастье, - отмечает Елена.

«Помощь наших друзей - бесценна»

За два года работы театр обрел настоящих друзей, которые всегда готовы прийти на помощь и протянуть свою руку для организации праздников и мероприятий. Директор театра Елена благодарна каждому такому другу, ведь почти никто не остается в стороне.

На Дне рождения каждый ребенок смог получить массу положительных эмоций благодаря общению с гостями, родителями, друзьями и близкими театра «Солнечный мир». Фото: Инзиля ШАКИРОВА

- Нам очень ценно, что нашему театру помогают и постоянно нас поддерживают. Кто-то поможет изготовить сувенирную продукцию, кто-то предоставит помещение, а кто-то придет и проведет занятие. Многие друзья нашего театра делают для нас что-то от чистого сердца и души, благодаря этому я сама испытываю невероятные эмоции. Люди относятся к нам с добром, желанием помочь и поддержать. Люди отзываются, и это очень здорово. Дети это видят, понимают и радуются, - говорит Елена.

И любая поддержка действительно важна, поэтому в театре к каждому другу и помощнику относятся с особым трепетом и любовью. Театру моды «Солнечный мир» сегодня помогает Министерство культуры Республики Татарстан, благотворительный фонд «Добро рядом», а также известные бизнесмены и обычные граждане Казани.

«Это большой шаг для родителей и детей»

Театр «Солнечный мир» - это место, где комфортно всем - и детям, и родителям. Мамы и папы особенно рады приобщиться к большому коллективу других семей, столкнувшихся с детскими заболеваниями, ведь так они подсказывают друг другу, как поступать в той или иной ситуации, помогают и поддерживают в сложные моменты, вместе радуются победам и преодолениям их детей.

- Елена сделала большой шаг для семей с особенными детьми. Для моего брата Алмаза «Солнечный мир» - это вторая семья. Он с большим трепетом относится и к репетициям, и к выступлениям, и к концертам. Наш Театр моды показывает другим людям, что дети с заболеваниями - такие же, как и все: они также хотят развиваться, заниматься творчеством, выступать на сцене. Они в восторге от того, что происходит с ними в театре, поэтому родители тоже радуются за детей и то, что они могут социализироваться и развиваться, - поделилась своими эмоциями Ася, сестра Алмаза Ибрагимова.

Родители надеются, что в будущем театр достигнет еще больших высот, завоюет огромное количество призов и премий, а также поможет еще многим особенным детям, которым так нужна поддержка и любовь.

«Спешите делать добрые дела»

Друг Театра моды «Солнечный мир» Альбина Габдуллина начала помогать организации два года назад в Священный месяц «Рамадан», сейчас она с трепетом вспоминает эту историю:

- Я считаю, что всегда нужно слушать все свои желания, которые возникают в сердце каждого из нас, и стараться реализовывать их. Я как верующий человек всегда совершаю много добрых дел ради довольства Всевышнего и два года назад собрала своих друзей, чтобы организовать День защиты детей для мальчиков и девочек с синдромом Дауна в парке имени Горького. Свою команду волшебников я назвала «Гомер чәчәкләре» (пер. с тат. - «Цветы жизни»). У меня есть знакомая с таким ребенком, поэтому я сама знаю, насколько сложно их воспитывать, вот и решила помогать таким деткам. Тогда мы организовали для детей классное мероприятие, где я познакомилась с родителями и прониклась судьбами ребят.

После Альбина много общалась с семьями особенных детей и познакомилась с мамой солнечной девочки Лизы Еленой Джафаровой, с которой они впоследствии реализовали интересные проекты особенного Театра моды.

- Хотелось бы сказать большое спасибо всем тем, кто помогает театру. Особенно Радику Мухарлямовичу Абдрахманову, директору комплекса «Туган Авылым», у которого большое сердце - за эти годы он стал настоящим другом наших детей и их родителей. Также благодарю певицу Ренату Тей, которая с большой радостью участвует в наших мероприятиях и приходит к нам выступать. Я в целом очень радуюсь, что благодаря таким друзьям и помощникам театра дети растут, развиваются, ставят творческие номера и достигают больших успехов в разных сферах.

На Дне рождении было все – широкие и счастливые улыбки детей, их радость и смех, веселье, танцы, дефиле от юных звезд, выступления, большой и вкусный торт. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Сейчас Альбина призывает всех проявлять доброту по отношению к детям с синдромом Дауна, стараться поддерживать их семьи и помогать.

- К сожалению, в нашем обществе особенным деткам бывает сложно, особенно когда родители здоровых детей не разрешают своим сыночкам и дочкам общаться с «солнечными» детьми - это очень актуальная проблема на сегодня. Детки с синдромом Дауна такие же, как все: они открытые, красивые, творческие и ласковые, поэтому и относиться к ним нужно с добротой и теплом, - говорит Альбина.