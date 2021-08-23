Актёр Антон Жижин: «Я стал находить в себе какие-то черты характера Сани Кучина»

Фото: ТНТ.

Комедию о новых приключениях честного, доброго и деятельного Сани Кучина, который приехал в родной городок на каникулы из Академии ФСБ, покажут уже 30 августа в 20:00 на телеканале ТНТ. Вместе с Саней проверять свои убеждения на прочность в новом сезоне будет и его боевая товарка Айза.

Первый сезон «Патриота» зрители приняли на ура – по рейтингам он был лучшим комедийным сериалом года. Главную и первую для себя роль сыграл в сериале Антон Жижин – ученик актерского курса знаменитого на всю Россию педагога и режиссера Николая Коляды. О том, каким будет новый сезон и что изменилось в его жизни после выхода сериала, Антон рассказал нам в интервью.

- Расскажите, как изменилась ваша жизнь после выхода «Патриота» в эфир? Вы попали на проект дебютантом…

- Конечно, в каком-то смысле жизнь поделилась на «до» и «после». Но не было такого, чтобы я, как любят говорить, проснулся знаменитым. Да, «Патриот» – мой первый проект. Все, когда поступают в институт, хотят работать в театре и при этом сниматься в кино, пытаться совмещать. Не у всех получается. Мне пришлось оставить театр – проект требовал полной занятости, моего нахождения в Москве. Но, несмотря на все это, я точно так же живу в Екатеринбурге, мне здесь нравится, переезжать в Москву я пока не планирую.

- Напомните для читателей вашу удивительную историю попадания на главную роль.

- Я жил под Пермью – в Куединском районе, селе Старый Шагирт. В десятом классе я увидел по телевизору сериал «Реальные пацаны», который снимали в Перми. Это было событие для всех, такого раньше мы не видели. Я с детства увлекался видеосъемкой, что-то выкладывал в интернет. У нас с друзьями появилась идея сделать что-то вроде пародии на сериал. Как тогда нам казалось, это было безумно талантливо! Я использовал музыку из сериала, взял какие-то ходы, был главным героем… Никакой смысловой нагрузки это не несло, мы просто дурачились и выложили видео в интернет. А потом я зачем-то нашел почту продюсера Антона Зайцева, написал ему что-то типа: «Посмотрите, что я снял, по-моему, это прикольно!» И через пару дней Зайцев мне ответил! Посоветовал не останавливаться и поступать в театральный институт. Как-то так получилось, что я поступил, отучился, женился, пошел в армию… И когда я был на службе, мне передали сообщение о том, что меня ищут из Good Story Media, хотят попробовать на главную роль в новый проект. Так я оказался в «Патриоте». До этого я писал пробы прямо в казарме, мне помогали сослуживцы.

Фото: ТНТ.

- Стали ли вас приглашать на кастинги? На какие роли? Сказалось ли это на вашей работе в театре?

- Конечно, меня увидели в медиапространстве, мною заинтересовались. У меня появился агент, чему я несказанно рад – это человек, который координирует все, что происходит, мне его очень не хватало. Конкретно сейчас я ни о чем рассказывать не буду – счастье любит тишину. Из театра мне пришлось уйти, как я уже сказал.

- Ваш мастер Николай Коляда видел вашу работу в сериале? Известно, что он принимает участие в жизни своих учеников…

- Как только я ушел из театра, мы очень редко виделись. Я был в Москве, а театр в Екатеринбурге. Но совсем недавно нам удалось увидеться – я приходил на фестиваль, у нас была встреча однокурсников. Мы обменялись парой приятных слов, были рады друг друга видеть. Николай Владимирович меня поддерживает.

Фото: ТНТ.

- Расскажите, как на ваше появление в сериале в главной роли отреагировали в вашем родном селе?

- Естественно, весь мой район, все деревни Куединского района знают, кто я такой, поддерживают меня. Для них это в новинку – когда человек был рядом с ними, а сейчас уже в телевизоре. Они гордятся этим, и я постараюсь не ударить в грязь лицом и сделать так, чтобы мною гордились еще больше!

- Также вы говорили, что ваш персонаж из «Патриота» – это вы в предлагаемых обстоятельствах. До сих пор согласны с этим?

- Все меняется, сейчас я скажу по-другому: я стал находить в себе какие-то черты характера Сани Кучина, и мне это нравится. Это касается помощи – стараюсь помогать пожилым людям. А ещё могу сделать замечание подросткам, когда вижу, как они, к примеру, взрывают петарды во дворе. Если слышу, как школьники матерятся, тоже выскажусь и пожурю их. Думаю: «Господи, это же Саня Кучин!» Что-то хорошее я от него взял.

- Как изменится Саня во втором сезоне?

- Всех карт я раскрывать не буду. Саня постоянно мечется, вокруг него бегают влюбленные в него девушки. Появится и новый, очень интересный герой. А в принципе он не поменяется – это все тот же добрый, честный, требовательный Саня, который старается всем угодить, сделать так, чтобы все было правильно, хорошо и по закону. На это надо смотреть!

- Кстати, когда было принято решение делать второй сезон?

Когда мы снимали первый сезон, мы уже предполагали, что будет второй. Мы понимали, что сериал хороший, понимали, что зрителям понравится, и они захотят увидеть продолжение. Как только мы увидели цифры эфира – а мы порвали рейтинги за первые дни – было принято решение, что второй сезон точно будет. Но тогда был карантин, все сидели дома, и съемки сдвинулись на осень.

- Расскажите про съемки. На этот раз вы снимали преимущественно в Москве? Сколько времени занял процесс? Помешала ли пандемия?

- Съемки первого сезона тоже проходили в Москве и в области, экспедиций не было. Весь процесс занял около восьми месяцев – с ноября по конец июня. Пандемия сдвинула начало съемок и помешала только в этом. Конечно, мы соблюдали все санитарные правила, носили маски, мыли руки, пользовались антисептиками. Все было хорошо.

- Второй сезон Патриота – какой он и о чем? Расскажите про ваш дуэт с Айсулу Азимбаевой.

- Есть такое мнение, что первые сезоны оригинальные, а следующие – чуть послабее. Нет! Второй сезон «Патриота» будет другой, по-своему оригинальный, в чем-то он будет даже лучше, чем первый. В истории будет много нового, будет новая героиня – Айза. Она – братик, боевой товарищ Сани Кучина. На протяжении всего сезона она несет в себе миссию, как сверчок из сказки про Пиноккио, который постоянно следит за Саней, чтобы он чего не наворотил. Саня в чем-то прислушивается, хотя он всегда сам принимает решения. При этом перемены произойдут и с Айзой, она тоже под влиянием всего, что происходит вокруг, вынуждена иногда поступать не так, как планировала. Будет интересно и неожиданно!

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