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Общество23 августа 2021 17:30

Гидрометцентр Татарстана объяснил, откуда в Казани взялась мгла с гарью

Жители города стали жаловаться на едкий запах в воздухе
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Мглу с гарью ветра несут с лесных пожаров.

Мглу с гарью ветра несут с лесных пожаров.

Фото: Олег ЛУГОВОЙ

После жалоб жителей Казани на едкий запах похожий на гарь и чуть ли не смог над городом, Гидрометцентр изучил ситуацию и дал объяснения произошедшему.

- В последние дни на территории Татарстана отмечается мгла - помутнение атмосферы, обусловленное наличием в атмосфере дыма, гари. Отметим, что воздушные массы смещались по юго-западным траекториям, - отметили в управлении.

Дело в том, что в соседних с республикой регионах продолжаются лесные пожары. Наибольшие площади, пройденные огнем, располагающиеся юго-западнее Татарстана, и находятся в Мордовии, Нижегородской, Ульяновской и Самарской областях. Также горят леса в Марий Эл и Башкортостане.

- В предстоящие несколько дней перенос воздушных масс на территорию Татарстана будет продолжаться по юго-западным траекториям, - сообщили в Гидрометцентре республики.

Фото: Гидрометцентр Татарстана

Фото: Гидрометцентр Татарстана

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