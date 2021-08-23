Программа Дня города Казани и Татарстана 2021: хедлайнерами концерта станут группы Brainstorm и Cream Soda

Выступление хедлайнеров завершится праздничным салютом. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

30 августа (понедельник) отмечается День города Казани и Татарстана 2021. Этот день является выходным в республике. В каждом районе столицы региона пройдут праздничные мероприятия. Программа Дня города Казани и Татарстана 2021 – «Комсомолка» рассказывает куда можно сходить и откуда лучше всего смотреть салют. Начнутся торжества с чествования почетных граждан Казани в Ратуше.

ЦЕНТР СЕМЬИ «КАЗАН»

В 9.30 на площади у Центра начнется фестиваль «Два Кремля» мотоклуба Harley-Davidson. Запланированы мото-фристайл шоу и рок-концерт с участием группы «Хитобои». В 15.00 колонна мотоциклистов проедет до площади 1 мая, а затем по центральным улицам отправится на ипподром.

В РАЙОНАХ

В каждом районе Казани праздничные мероприятия стартуют с 10.00. Пройдут мастер-классы, спортивные состязания и концерты. Так, например, торжества в рамках проекта «Город детства» запланированы на территории перед Центром внешкольной работы Авиастроительного района (ул. Симонова, 12а), перед центром дошкольного образования «Заречье» (ул. Окольная, 23), в сквере на улице Авангардная, около центра детского творчества «Детская академия» (ул. Пионерская, 10) и в Горкинско-Ометьевском лесу.

ТЕАТР ИМ. КАМАЛА

В 11.00 на площади около театра им. Галиаскара Камала начнется республиканский праздник народного творчества «Играй, гармонь!». В нем примут участие более 1 000 музыкантов со всего Татарстана и различных регионов России. Они со своими инструментами пройдут от театра по улице Баумана к Спасской башне Казанского Кремля.

А в 13.00 перед театром выступит работающая молодежь на традиционном гала-концерте фестиваля «Наше время».

НАБЕРЕЖНАЯ ОЗЕРА КАБАН

Там в 12.00 свою работу начнет фестиваль «Милли кием». Его участники придут на праздник в национальных костюмах.

КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ

В 14.00 в Казанском Кремле стартует фестиваль городской культуры и искусств Tat Cult, посвященный актуальным направлениям в области культуры, истории и современного искусства. Его хедлайнерами станут известные исполнители Аигел, Elektro Hafiz, Гвидо Мебиус и Vatannar.

СТАРО-ТАТАРСКАЯ СЛОБОДА

В это же время в Старо-Татарской слободе на пешеходной улице Каюма Насыри будет проходить фестиваль народного песенно-танцевального искусства под эгидой ЮНЕСКО «Казан сэлгесе». В нем примут участие более 600 певцов, в том числе и из стран ближнего зарубежья. Там же инклюзивная студия «Э-моция» представит свой спектакль.

ИППОДРОМ

Программа Дня города Казани и Татарстана 2021 - в нее вошли и праздничные скачки на городском ипподроме. Там пройдет конноспортивный праздник. В рамках которого запланированы заезды на призы президента Татарстана и мэрии Казани, а также концертная программа и розыгрыш ценных подарков.

ОПЕРА, ВЕЧЕРНИЙ КОНЦЕРТ И САЛЮТ

Вечер праздника начнется с нового проекта «Голоса Казани». Так, в 20.00 в здании мэрии артисты городских театров представят уникальный поэтический перформанс. Они прочтут на балконах отрывки из самых известных произведений русских и татарских поэтов. Действо будет сопровождать световое шоу, спроецированное прямо на здание Исполкома. Там же подведут итоги конкурса «Саумы, Казан»» и объявят финалистов – лучших авторов рассказов в городе.

Так же в 20.00 на площади перед Дворцом земледельцев пройдет традиционный оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень», организованный Государственным симфоническим оркестром Татарстана под управлением Александра Сладковского. Они, в том числе, будут аккомпанировать солистам Большого театра Дмитрию Чеблыкову (баритон) и Марии Бараковой (меццо-сопрано).

Чуть ранее – в 18.00, у Центра семьи «Казан» стартует большая праздничная концертная программа. На сцене выступят хедлайнеры группы Brainstorm и Cream Soda, а также Ришат Тухватуллин,.

Праздник завершится в 22.00 салютом над акваторией Казанки. Впервые его будут запускать под музыкальное сопровождение. Услышать музыкальный аккомпанемент жители и гости города смогут, подключившись на частоту 91,5 FM.

Транслировать пиромузыкальное шоу будут также и сценические комплексы, которые расположены у Центра семьи «Казан», около Дворца земледельцев и на новых участках Кремлевской набережной.

Отметим, лучшими точками просмотра салюта станут набережные у Казанского Кремля и Центра семьи «Казан».

ПЕРЕКРЫТИЕ УЛИЦ

Отметим, что в связи с проведением праздничных мероприятий 30 августа в Казани будет перекрыта улица Кремлевская на участке от улицы Чернышевского до площади 1 Мая, в том числе Ивановский спуск на улице Профсоюзная. Проезд запретят и по улице Марджани —от улицы Татарстан до улицы Фатыха Карима.

Перекроют и улицу Сибгата Хакима — от улицы Декабристов до улицы Абсалямова. Кроме того, запретят парковку транспорта около Центра семьи «Казан».

БЕЗОПАСНОСТЬ

Общественную безопасность в столице республики на день города Казани и Татарстана 2021 будут обеспечивать 1,4 тысячи полицейских и сотрудников Росгвардии. Также до начала торжеств праздничные площадки обследуют саперы и кинологи. Там организуют контрольно-пропускные пункты, оборудованные металлодетекторами.

Кроме того, для усиления безопасности на станциях метро «Козья Слобода», «Кремлевская» и «Габдуллы Тукая» выставят дополнительные посты с правоохранителями.

Полиция города призывает руководителей организаций, предприятий, учреждений, в том числе торгово-развлекательных, спорткомплексов, объектов культуры, здравоохранения, торговых точек, объектов транспортной инфраструктуры, жилищных и управляющих компаний усилить меры антитеррористической защищенности за счет собственных служб безопасности и частных охранных организаций, а также провести инструктаж персонала.

Как отметили на совещании в мэрии Казани в этом году День города и республики станет одним из самых массовых праздников в 2021 году – ожидается, что его посетят свыше 100 тысяч человек. Поэтому нужно строго соблюдать все антиковидные предписания Роспотребнадзора.

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