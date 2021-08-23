28 августа в Казани пройдет фестиваль «Иди и смотри»

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В эту субботу, 28 августа, в Казани пройдет благотворительный, мультиформатный, благотворительный, иммерсивный фестиваль музыки, танца, театра, поэзии изобразительного и иного творчества «Иди и смотри». Начало в 11.00, вход свободный. Место проведения - сквер у театра кукол «Экият».

Каждый гость сможет прийти, послушать музыку, которая ему по душе, поучаствовать в мастер-классах, и при желании, сможет помочь благотворительной организации «Я люблю Жизнь», которая поддерживает детей с ДЦП по всей России.

Все средства, собранные на этом фестивале, будут переданы на адресную помощь подопечным этого АНБО.

В течении всего дня Фестиваль будет радовать зрителей театральными, танцевальными, музыкальными и инклюзивными выступлениями. Выступлениями артистов авторской музыки различных жанров- этно, фолк, классическая музыка, джаз, рок, хип-хоп и электронная музыка.

Так же на территории Фестиваля будут представлены различные ремесленные, танцевально-спортивные и творческие мастер-классы. Вы сможете забрать с собой результаты своего творчества за не большое пожертвование.

Откроют Фестиваль инклюзивные очень известные артисты: Танцевальная школа «Рубаха»- Арина Белоглазова и Егор Давыдов. Лазарева Вероника Дмитриевна и Фазлиев Тимур Ильдусович . Ребята не однократные победители всероссийских конкурсов и фестивалей. Также вы увидите на сцене учащихся известной рок-школы Казани «the Road».

Музыкальную линию авторского исполнения с темой «Эволюция музыки» представят такие музыканты, как: Afrobeat, Эфа, Ворония, Хмельная Варга, Эмерсон Пинто, Ектатерина Чеботарёва, Кейптаун, Алсу Абдуллина, VED'AVA, Silver Nuggets, Lazy days, гр.Сила, Алексей Коротков, Буква М, Palm Water Ветер, J –set, Амирхан, Мило грубо и Алексей Хуртин и др.

Мероприятие проводится группой не равнодушных предпринимателей и партнеров. Среди них: Группа компаний «ArcticFox» в лице Татьяны Бажиной, Музыкальная студия «Мost» в лице Рустама Юнусова, ООО «Дартмедиа» в лице Дамира Барышева, НКО «Фонд поддержки и развития филантропии» в лице Ольги Курмашовой, Студия Влада Аксенова и другие.

При поддержке шести автономных не коммерческих организаций. В том числе «Добрая Казань», «Я люблю жизнь», «Новый век», БФ Альпари, «Безграничные таланты». А также Республиканское отделение красного креста, Комитет по делам детей и молодёжи исполнительного комитета Казани, мэрии Казани, Кабинета министров и Общественной палаты Татарстана.