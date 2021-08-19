В ТПП Татарстана прошел «Экспортный завтрак» для предпринимателей

Полсотни предпринимателей республики и тюменские гости стали участниками бизнес-завтрака Торгово-промышленной палаты. Традиционную утреннюю встречу бизнес-сообщества в этот раз назвали «Экспортный завтрак». Среди участников мероприятия предприниматели, нацеленные на реализацию товаров и услуг на мировые рынки и те, кто уже реализует свой товар за границу. Во встрече приняли участие председатель ТПП РТ Шамиль Агеев, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков, заместитель НО «Гарантийный фонд РТ» Ильнур Сираев, руководитель НО «Центр поддержки экспорта РТ» Артур Гайнов.

Традиционно бизнес-завтрак ТПП РТ начали с нетворкинга за чашкой кофе или чая. Предприниматели обменивались визитками, обсуждали различные проекты, делились друг с другом идеями и деталями продвижения бизнеса.

Официальную часть встречи открыл председатель ТПП РТ. Он отметил, что сейчас время тех, кто может продвигать свою продукцию. Шамиль Агеев сказал, что 166 стран являются партнерами Татарстана. Экспортные торговые операции осуществляют 136 стран, импортные - 132. Председатель ТПП назвал крупнейших партнеров по экспорту. Польша, Нидерланды и Беларусь возглавляют тройку лидеров. Также Татарстан экспортирует в Казахстан, Германию, Англию, Словакию, Венгрию, Финляндию, Болгарию, Китай, Францию, Швейцарию, Турцию, Узбекистан, Латвию, Эстонию, Ирландию. Шамиль Агеев назвал 14 стран и представителей республики в этих странах. Он в очередной раз призвал предпринимателей использовать возможности, господдержку и обращаться в ТПП РТ.

В целях продвижения предпринимателей ТПП Татарстана организует бизнес-миссии. По словам заместителя председателя Марата Ахматова, ближайшая будет на следующей неделе в Кыргызстан. Делегация из 35 человек встретится в Бишкеке с бизнес-кругами Кыргызстана и проведет встречи на правительственном уровне. Цель таких поездок – изучение рынка, создание совместных предприятий, расширение бизнеса.

Бизнес-завтрак ТПП Татарстана организовала совместно с Гарантийным фондом РТ. В 2020 году структура выдала предпринимателям поручительств на 1, 8 млрд. р., что позволило предпринимателям получить кредитных средств почти на 8 млрд. рублей. Такие данные озвучил заместитель руководителя Гарфонда РТ Ильнур Сираев. В партнерах у организации 45 банков и есть возможность подобрать для каждого предпринимателя оптимальное решение по кредитованию. В 2021 Гарфонд РТ выдал 214 поручительств почти на 1 млрд. р., что позволило привлечь 5,5 млрд. р. Одна из основных функций структуры – это выступление в качестве поручителя при недостаточности залогового обеспечения.

Для поддержки экспорта Гарантийный фонд РТ в ближайшее время запустит новый финансовый продукт — поручительство по кредитам предприятий-экспортеров МСБ в сумме 50 млн рублей.

О мерах поддержки рассказал и первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков. Он отметил, что экспорт является одной из важнейших задач, но пояса немного пришлось затянуть.

- Ценовая политика выросла на все, и на логистику, и на стройматериалы, но почему-то самое большое негодование вызывает удорожание продуктов сельского хозяйства. И в связи с этим мы немного ограничили и свои экспортные возможности, чтоб не допустить дефицита и удорожания. Республика имеет свой план по экспорту. В прошлом году, несмотря на пандемию, мы отгрузили товаров на сумму 280 млн долларов. Задача на 5 лет нарастить до 430 млн долл. Хотя понимаем, что введение квот не стимулирует экспорт, - сказал Залаков.

Он отметил, что предприниматели могут в министерстве получить поддержку по 50 направлениям. Для экспортёров действует поддержка на транспортные расходы, субсидии на участие в выставках и ярмарках, компенсация за сертификацию продукции до 80 процентов от стоимости сертификации.

Ряд преференций озвучил и руководитель Центра поддержки экспорта РТ Артур Гайнов. Предоставляют образовательную поддержку, обучающие программы российской школы экспорта, акселерационные программы. Одна из востребованных услуг - софинансирование затрат по международной сертификации (до 80 %). Также центр совместно с ТПП РТ по заявке осуществляет поиск контрагента.

Пошаговую инструкцию для предпринимателей о том, как начать экспортировать дал первый заместитель председателя ТПП РТ Артур Николаев. В презентации он обозначил главные критерии правильного экспорта. Это и маркетинговое исследование, поиск иностранного покупателя, исследование рынка, география, изучение конкурентов. По словам спикера, следует уделить внимание даже языковым, культурным и религиозным различиям той или иной страны. Важно выстроить правильную логистику и обязательно отслеживать все договорные обязательства, которые должны выполняться в срок.

С вопросами юридическими при выходе на экспорт предпринимателей ознакомил Олег Еливанов, советник по внешнеторговому и международному частному праву. Проверка компаньона и правильный контракт – это основное правило экспортера. Особенно в части, где будут разрешаться спорные моменты. Тут может помочь ТПП РТ. Если в договоре прописать Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ, то многие спорные вопросы можно будет разрешить.

В заключение встречи выступили представители ТПП Тюменской области и предприниматели региона. Они приехали в Татарстан в составе бизнес-миссии. Руководители разных компаний готовы налаживать связи, расширять производства и поставки, делится опытом и обговаривать реализацию совместных проектов. Сегодня первый день в Татарстане, ознакомительный. Назначены В2В встречи с предпринимателями двух регионов.