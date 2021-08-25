Лицею № 146 Казани «РЕСУРС» - 30 лет!

В 2021 году исполняется 30 лет казанскому лицею № 146 «Ресурс». Школа, открытая в начале «лихих» 90-х, прошла интересный и показательный путь глобальных изменений и смелых трансформаций. Путь, благодаря которому лицею удалось добиться множества наград и громких титулов - таких, как «Лучшая школа России-2008» и «Успешная школа-2020».

СЛОВО ДИРЕКТОРА

Пятнадцать лет школу возглавляет директор Диляра Салиховна Каримова. Именно под ее руководством лицей буквально накрыло вихрем перемен, которые потребовали от коллектива принципиального переосмысления подходов к образовательному процессу и организации обучения в целом.

- Я делаю наш лицей авторской школой, - признается Диляра Салиховна. - Когда мне предложили возглавить его со словами «Ты когда-нибудь потом скажешь нам за это спасибо», у меня уже был накоплен определенный опыт и знания, которые я получила, работая не только в качестве завуча и директора другой школы, но и занимая пост заместителя главы района. Защитила диссертацию по педагогике. И все эти пятнадцать лет я постепенно реализую свои мечты, свое видение, какой должна быть школа сегодня. Уютная, современная, безопасная, добрая. В ней дети не должны готовиться к жизни, они должны здесь эту жизнь проживать.

Чтобы сотворить из рядовой массовой школы лицей мечты, нужно многое знать и видеть. Изучать передовой опыт, анализировать ошибки и достижения, делиться своими идеями и получать обратную связь.

- Я всегда в движении, - говорит Каримова. - Летаю по всей стране, по миру, добралась даже до Брюсселя, где делала доклад на английском языке, рассказывая о нашей школе, наших проектах и наших достижениях. Учу других, учусь сама.

ТАНЦУЮТ ВСЕ!

В одной из заграничных командировок, посещая школу в Америке, Диляра Салиховна с удивлением отметила, что во время занятий физической культурой ученики там не занимаются обязательными гимнастическими упражнениями.

- Представляете, они не прыгали через козла, а танцевали! А у нас через козла прыгают все поколения школьников. Так родился проект «Ритмика - третий час урока физкультуры». Мы взяли штатных хореографов, и теперь у нас танцуют все, с первого по одиннадцатый класс. Овладевая элементами хореографии, ребенок становится более уверенным в себе, дружелюбным, внимательным. Как бонус ежегодно к новогодним праздникам мы получаем 30 готовых интересных номеров. Сейчас, конечно, у проекта много последователей. Но когда мы его начинали, было много трудностей и жалоб. И я думала: зачем мне это надо? Но была уверена: надо! Даже в 2020 году, перейдя на дистанционное обучение, дети занимались ритмикой. Записывали видео, монтировали ролики.

ОКНО В БОЛЬШОЙ МИР

Кстати, о роликах. С 2012 года в лицее работает школьное телевидение, помещение для которого создали специально: отделили часть рекреации третьего этажа, где оборудовали два кабинета. В одном находится съемочный павильон, в другом - монтажная. Под руководством профессионального оператора ребята постигают тонкости телевизионного закулисья, а смонтированные сюжеты показывают не только на школьном ТВ, но и размещают на собственном Ютуб-канале.

- Да, студия располагается в коридоре, потому что здание построено 30 лет назад и выделить здесь место под новые проекты очень сложно, - говорит директор лицея. - Зато оснащение у нас самое современное. Контент очень профессиональный. Я сама уделяю много внимания студии, записыванию роликов для трансляции. Есть руководители, которые себя «экономят», я же считаю, что директор должен общаться - с учениками, с родителями.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Пожалуй, нет темы горячее в образовании, чем тема организации питания школьников. Внимания ей сейчас уделяется едва ли не больше, чем самому процессу обучения. Поэтому одним из первых революционных решений руководства лицея стало открытие в его стенах школьного ресторана, работающего по принципу шведского стола.

- В 2013 году мы были первыми, кто отважился на такой шаг, - рассказывает Диляра Каримова. - Я действительно горжусь этим проектом. После нас открывать школьные рестораны начали в других школах. И не только Казани, но и России. Прежде всего, был изучен зарубежный опыт организации ресторанов в крупных университетах, потом адаптирован к отечественным реалиям. Наш ресторан - это не просто место для приема пищи, это центр социализации. Об этом опыте я много рассказываю, много пишу. Этот проект получил в 2019 году признание на Всероссийском конкурсе питания в номинации «Лучшая практика совершенствования системы управления и контроля организации системы питания в общеобразовательных школах». Вообще тема школьного питания сейчас злободневная. Но у нас есть секрет: в пищеблоке все идет хорошо только тогда, когда этим процессом управляет директор. Нельзя отдавать питание на аутсорсинг, перепоручать кому-то им заниматься. Всю свою логистику мы оформили в трехчасовой курс, где просто и доступно разложили весь процесс по полочкам. И проводим обучение для заинтересованных руководителей школ.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С МЕЧТЫ

Каждый новый лицейский проект - это воплощенная мечта. Мечта, в которую на старте не то что нельзя было поверить, даже вообразить ее себе было делом почти невозможным. Но благодаря настойчивости, работоспособности и вере в лучшее будущее коллективу школы удается даже то, чего, казалось бы, не может быть.

Например, чудесный школьный парк. Шесть лет назад это была территория, при взгляде на которую слезы наворачивались на глаза. Теперь это предмет гордости и постоянного вдохновения.

- Первый капитал, который мы вложили в наш парк, был совсем крохотный - 50 тысяч рублей, - говорит директор лицея. - Сейчас проект реализован на 12,5 млн рублей, из которых 2,5 млн - бюджетные. Остальные средства мы нашли, привлекли, заработали вместе с учителями. И сделали парк, который не похож на обычные школьные парки. Он такой, как удобно нам. Под учебный процесс. Под наших детей.

Среди истинных жемчужинок учебного процесса просто необходимо отметить проект «Деловой завтрак по четвергам» - встречи с успешными людьми из разных сфер деятельности.

- Это тоже моя идея, - признается Диляра Салиховна. - Первых спикеров для участия в «завтраках» я приглашала сама. Даже Президент РТ побывал у нас. Благодаря всем этим фишкам, этим открытиям, этим инфраструктурным находкам родители считают, что у нас особенная школа. Хотя базовым предметам мы обучаем так же, как везде.

Интересный опыт был получен коллективом школы и учениками в процессе реализации проекта «Я в профессию пойду» совместно с Международным колледжем сервиса.

- Мы предложили ребятам обучиться на профессию повара. Да, платно. Но мы предложили пройти этот курс всем желающим, а не только сильным с точки зрения академической успеваемости. И вы знаете, это был фурор! Это был прорыв. Ребята, не окончив школу, уже получили профессию. Уже! Проявив себя при этом с лучшей стороны.

- А какие планы у вас на этот, юбилейный год?

- Их много! Разных. Один из них - проект по интеграции детей с особенностями развития и здоровья. Мы развиваемся очень интенсивно, постоянно работаем над собой, над своими процессами. Напомню, что наша школа массовая. И самая большая школа Казани, которая расположена в старом здании, где в одну смену учится 1,5 тысячи детей. Мне всегда интересно создавать условия. Для нормальной работы - сотрудникам, для качественного обучения - ученикам, для родителей - условия доверия. Поэтому все проекты - отсюда. От желания сделать всё самым лучшим образом.