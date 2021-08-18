Партия «Новые люди» предлагает компенсировать жителям Марий Эл лечение в частных клиниках

За прошедшие годы в республике опробовали разные варианты оптимизации медицины. Построили новые медицинские центры, но работать в них некому. Дефицит врачей всех специализаций. Эпидемия Covid-19 отразилась на системе оказания срочной и плановой помощи. Многие врачи сменили профиль, перешли в другие отделения.

Обычный прием приходится ждать неделями. Количество номерков ограничено. Когда человек попадает к врачу, его состояние уже становится хуже. Если необходимо сложное и срочное лечение, пациенты вынужденно обращаются в частные клиники. Но это могут позволить далеко не все.

По мнению партии «Новые люди», это противоречит принципу доступной бесплатной медицины. Государство должно обеспечивать доступное лечение каждому. Суть инициативы - в компенсации приемов в частной клинике из фонда ОМС. Власти региона должны будут заключать договоры с частными клиниками. Если житель республики не может посетить врача в государственной поликлинике в течение двух недель, то он обращается в частную из предлагаемого списка. Прием и лечение компенсирует государство из тех же средств, что и прием в бюджетной, по полису ОМС.

Для пациентов эта инициатива в разы сократит ожидание приема. На портале электронной записи при отсутствии записи появится ссылка на частную клинику. Человек сможет вовремя получить необходимое лечение и не потратит дополнительные средства.

Кандидат в депутаты Госдумы Илья Кулалаев считает, что эта инициатива требуется республике: «Большинство жителей Марий Эл не может позволить себе платное лечение. Но работодатели ежемесячно платят налоги в фонд ОМС. Будет справедливо, если появится гарантия своевременного лечения».