В Татарстане объявили штормовое предупреждения из-за 39-градусной жары

Аномальная жара в республике продержится до следующего понедельника. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 18 по 23 августа днем от +37 до +39 градусов, преимущественно без осадков. Из-за прогнозируемой аномальной жары Гидрометцентр Татарстана объявил в республике штормовое предупреждение.

- Среднесуточные температуры воздуха будут на девять и более градусов выше нормы, - отметили синоптики.

При этом в ближайшие дни особых осадков ожидать не стоит. Так, в четверг, 20 августа, ночью столбики термометра будут показывать от +13 до +18, а днем могут подскочить до отметки +38. Еще жарче будет в пятницу, 21 августа, когда днем воздух может прогреться до +39 градусов. Ветер юго-восточный, южный умеренный.