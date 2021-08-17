Первые баттлы, адреналин и слёзы жюри в премьерном выпуске шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ»

Фото: ТНТ.

Премьера одного из самых масштабных проектов страны «НОВЫЕ ТАНЦЫ» состоится уже 28 ав-густа на телеканале ТНТ. В первом выпуске зрители увидят, насколько непредсказуем формат баттлов: он сталкивает в очном противостоянии лучших из лучших независимо от направления и их опыта на сцене, тем самым провоцируя зрителей, жюри и ведущих шоу на экстремальные эмоции.

Так, Сергей Лазарев не смог сдержать слёз и просил дать ему самоотвод после одного из командных баттлов, но в новом шоу ТНТ не будет компромиссов. Нужные слова для гостей и участников шоу искала ведущая Ляйсан Утяшева, а её соведущая Ульяна Пылаева общалась с танцорами в формате бэкстейдж-интервью.

Фото: ТНТ.

В первом выпуске танцоров оценивали Мигель, Иван Дорн и Сергей Лазарев. Почти 400 человек прошли отбор в четырёх категориях: соло, дети, дуэты и команды. Они будут бороться за многомиллионный приз в беспрецедентном для ТВ танцевальном турнире на выбывание. В решающую стадию выйдут по одному участнику от каждого направления: финалисты разделят между собой 10 миллионов рублей призового фонда, но победителем сможет стать лишь один из них.

В каждом баттле всё решится здесь и сейчас. Результат противостояния определяет звёздное жюри из трёх человек. Постоянным членом жюри проекта «НОВЫЕ ТАНЦЫ» станет Мигель, вместе с ним выбирать лучших участников будут приглашённые звезды, меняющиеся из выпуска в выпуск. Они увидят необычные номера, постараются рассудить участников, выступающих в разных танцевальных жанрах, и пройдут эмоциональное испытание детскими баттлами, в которых сложно сказать «нет» любому из танцовщиков.

«НОВЫЕ ТАНЦЫ» собрали суперзвёздный состав как на сцене проекта, так и среди жюри. Вместе со зрителями и главным лицами проекта с топовыми танцовщиками страны познакомятся Егор Крид, Даня Милохин, Ёлка, Лена Темникова, Клава Кока, Анна Седокова, Юлия Ахмедова, Ирина Мягкова и многие другие.

Фото: ТНТ.

Константин Обухов и Александр Романов, креативные продюсеры шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ»:

«Пройти всю дистанцию проекта смогут только сильнейшие. Баттлы не дают права на ошибку и выявляют самых талантливых танцовщиков вне зависимости от направления. Мы долгое время искали универсалов, но теперь шанс есть у любого участника - главное быть лучшим в своем деле, и доказать это на сцене. Каждый выпуск – это, по сути, самостоятельное шоу: яркое, эффектное и справедливое противостояние профессионалов из мира танцев».

Ляйсан Утяшева, ведущая шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ»:

«Это совершенно новый проект со своим ДНК, в основе которого соревнование – баттл с мгновенным решением после его завершения. Будет динамично и интересно, мы встретим много ярких и максимально разнообразных участников. Соло, дуэты, команды и дети – каждый сможет найти себе любимчика, который, возможно, выиграет главный приз. Я своего фаворита уже нашла, но раскрывать имена до старта шоу не буду».

Смотри шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ» – с 28 августа в 21:00 на ТНТ.