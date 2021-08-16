До +37 градусов: синоптики обещают Татарстану аномальную жару

Татарстан попадет под влияние теплого сектора западного циклона. Фото: Евгения ГУСЕВА

Днем 17 августа осадков не ожидается температура воздуха может достигнуть отметки +33 градуса, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

По его прогнозам, в республику идет жаркая погода без существенных осадков. Так, в среду, 18 августа, столбики термометров будут показывать от +30 до +35. А днем в четверг, 19 августа, Татарстан окажется под влиянием теплого сектора западного циклона, возможны кратковременные дожди. Южный и юго-восточный ветер принесут в республику жаркий степной воздух – днем от +32 до +37 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 20 августа, и в субботу, 21 августа, регион останется под влиянием теплого сектора циклона и атмосферного фронта. Местами ожидается небольшой дождь. Аномальная жара не даст покоя и ночью – прогнозируется до +22 градусов. Днем же ожидается от +30 до +37.