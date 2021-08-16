В Казани ввели новый пересадочный тариф для электротранспорта

Чтобы не платить дважды, нужно успеть сделать пересадку в течение 45 минут. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 16 августа, в Казани начал работать новый тариф для метро и наземного электрического транспорта – «Пересадочный МЭТ 45». Он предусмотрен для пассажиров, которые часто прибегают к пересадкам и оплачивают проезд дважды.

Так, добираться до пункта назначения на метро, а затем – на трамвае теперь будет дешевле. Поездка на электротранспорте с пересадкой в течение 45 минут стоит всего 45 рублей.

Пассажир прикладывает карту в первый раз – запускается счетчик времени, за которое можно сделать пересадку. Прикладывает во второй раз – если в запасе есть время, валидатор покажет: «Годен».

Проект хорошо известен на европейском транспортном рынке. Власти Казани отметили, что давно работали над его адаптацией в столице Татарстана, а также выразили надежду, что горожанам нововведение понравится.

- Мы изучаем новый опыт не только в масштабе российского государства, но и далеко за его пределами. Нам очень важно держаться в тренде и внедрять новинки, - отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Новый тариф МУП «Метроэлектротранс» разрабатывал совместно с «Транспортной картой». Для его запуска было доработано программное обеспечение системы оплаты проезда на турникетах метрополитена и валидаторах.