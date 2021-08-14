Мэр Нижнекамска предложил построить на территории района современный приют для бездомных животных

Ответственное обращение с животными - вопрос многофакторный, и для его решения необходим комплексный подход. При этом в Татарстане мало компетентных подрядчиков и исполнителей, способных выполнить поставленные задачи по работе с бездомными животными. Об этом в минувшую пятницу в ходе круглого стола в татарстанской Общественной палате заявил глава Нижнекамского района Айдар Метшин.

Он также добавил, что муниципалитет готов стать площадкой для создания современного и цивилизованного центра для животных. Администрация района уже успела изучить положительный и отрицательный опыт и разработать собственную комплексную программу.

В мероприятии, посвященном вопросам ответственного обращения с животными, приняли участие представители компетентных госорганов, зоозащитники, общественники и волонтеры.

- Проблема не сегодняшнего дня. К сожалению, были случаи нападения на детей, количество укусов, в том числе бездомными собаками, растет. Есть поручение Президента РТ навести порядок в данном вопросе, опыт городов и районов - Нижнекамска, Набережных Челнов, Казани. Важно сосредоточиться на конкретных предложениях, собрать имеющиеся предложения, чтобы двигаться в более эффективном направлении, - обозначила задачу модератор мероприятия председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Как отметил замначальника Управления ветеринарии КМ РТ Ильдар Нугуманов, уже внесены предложения о введении административной ответственности за отсутствие регистрации домашних животных, за нарушение правил выгула и нарушение требований содержания животных в жилых помещениях. Также предложено предусмотреть целевую финансовую поддержку региональных приютов и разработать механизм компенсации затрат по стерилизации домашних кошек и собак. К слову, в Татарстане локально уже реализуется проект, в рамках которого жители могут бесплатно стерилизовать и вакцинировать своих животных в мобильных пунктах.

Необходимость увеличения существующей поддержки приютов озвучил основатель приюта «Кот и Пес» Ильдар Галеев. Он также обратил внимание, что пока нет точной системы определения агрессивности животных.

Отметим, ежегодно увеличивается сумма, которая выделяется правительством на регулирование количества безнадзорных животных. Так, начиная с 2017 года финансирование выросло практически в два раза - с 24,3 млн в 2017 году до 56,7 млн в 2021 году.

Только за прошлый год в Татарстане отловлено чуть больше 10 тысяч животных без владельцев. После проведения ветеринарно-санитарных мероприятий - вакцинации, дегельминтизации, стерилизации или кастрации выпущено более 8 тысяч животных. Еще 800 животных из приютов передали новым владельцам. В этом году отловлено 5 245 животных.

По стандартам, расходы на отлов, транспортировку, содержание животного в приюте, учет и регулирование численности на одно животное в среднем составляют 6 100 рублей.