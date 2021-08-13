Дым накрывший Казань мог прийти от лесного пожара в Мордовии

Люди начали жаловаться на запах гари в воздухе. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

В последнее время Казань, Альметьевск и Набережные Челны накрывает дымкой. Люди начали жаловаться на запах гари в воздухе.

Происходящее в Гидрометцентре Татарстана объяснили вероятностью того, что весь этот дым идет от лесного пожара в государственном заповеднике Мордовии на границе с Нижегородской областью.

Отметим, что лес в этом заповеднике пытаются потушить еще с 3 августа. На месте работает авиация. Работа идет в круглосуточном режиме.

На наиболее сложных участках уже были задействованы аэромобильные группировки МЧС из Нижегородской, Пензенской, Ульяновской областей, Мордовии, Марий Эл и Чувашии.

- Завтра, 14 августа, к тушению природного пожара будут привлечены и пожарные аэромобильной группировки МЧС Татарстана, - сообщили в чрезвычайном ведомстве республики.