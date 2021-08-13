Большая стирка в Казани: благотворительная мобильная прачечная будет работать до 17 августа

С 12 августа по 17 августа в Казани у магазина «Магнит» (ул. Родина,1) с 15.00 до 20.00 ежедневно работает благотворительная мобильная прачечная. Любой желающий сможет принести сюда ненужные вещи на благотворительные цели. Взамен можно постирать свои собственные вещи, например, крупногабаритные, которые не подлежат стирке в домашних условиях. Собранная одежда пройдет сортировку: вещи в хорошем состоянии будут переданы нуждающимся семьям в Республике Татарстан, ветошь пойдет на переработку.

Акция проходит в рамках благотворительной программы «Чистое счастье», которую проводят совместно бренд Tide компании Procter&Gamble и розничная сеть «Магнит». Прачечная проедет по 7 городам России. Ранее она посетила Тулу, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь и Волгоград, а теперь проводит сбор одежды в Казани.

Еще в 8 городах России подарить вторую жизнь вещам можно, сдав их в специальные контейнеры, установленные в магазинах «Магнит» (адреса на странице Tide в социальной сети Instagram), либо в пункты приема партнеров программы, обозначенные на карте «Полезный город». Среди партнеров программы - экологический проект #НЕМУЗЕЙМУСОРА, краснодарская общественная экологическая организация «Зеленый свет». Также проект поддерживают волонтеры Фонда продовольствия «Русь». Всего акция охватит 15 городов России.

Поучаствовать в благотворительной акции можно также купив порошок или гель для стирки Tide в магазинах «Магнит», с каждой покупки 1 рубль будет направлен на благотворительный сбор одежды в помощь нуждающимся. Все, кто расскажет об акции в соцсетях, получат возможность выиграть многочисленные призы: толстовки, капсулы для стирки Tide или сертификаты на покупку в «Магнит». Розыгрыши проводятся каждую неделю.

Программу поддержала известная телеведущая, единственная девушка-резидент Comedy Club и молодая мама Марина Кравец, которая первой принесла вещи на благотворительность и запустила их в стирку.

- Я очень рада поддержать столь значимую социальную акцию. Ненужные вещи не только загрязняют окружающую среду и занимают пространство в квартире, они держат нас в прошлом, препятствуя движению вперед. Освобождая свой гардероб от надоевших вещей, можно привести свои мысли в порядок, попрощаться со старыми воспоминаниями, а еще сделать полезное и приятное другим людям. Ведь ваши в прошлом любимые вещи в хорошем состоянии могут стать прекрасным дополнением чужого гардероба, подарив радость и надежду на лучшее, - рассказывает амбассадор программы Марина Кравец.

- Чистые вещи – это базовая потребность каждого человека. В миссии Tide – помогать семьям с детьми поддерживать безупречную чистоту вещей и дарить счастье от маленьких семейных радостей, на которые можно выделить время, пока Tide выполняет свою работу. Наши формулы спроектированы таким образом, чтобы защищать вещи от потери формы и цвета, очищая самые глубокие загрязнения. Стирая с Tide, можно продлить срок службы любимым вещам на долгое время, - говорит вице-президент по развитию категорий средств для стирки и ухода за домом P&G в Восточной Европе Роксана Станческу.

- Ежедневно мир сталкивается с рядом экономических, социальных и экологических проблем. Лучший способ их решить – действовать ответственно и эффективно обеспечивать позитивные изменения. Я рад, что наш регион присоединился к проекту «Чистое счастье с Tide и Магнит», и все вместе мы сможем сделать действительно важное и полезное дело. Мы стремимся оказывать поддержку тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации и нуждается в помощи. Уверен, совместный проект Магнит и Procter&Gamble найдет отклик в сердцах и станет одним из элементов социального проекта «Добрая Казань», – прокомментировал Заместитель Руководителя Исполнительного комитета Казани по вопросам транспорта, экономического развития и торговли Ильдар Шакиров.

- Компания «Магнит» всегда старалась быть социально-ответственным бизнесом и вести свою деятельность в соответствии с принципами устойчивого развития. Мы поставили перед собой амбициозную цель - внедрить устойчивое развитие во все аспекты и процессы бизнеса компании, мотивировать наших сотрудников и вдохновлять наших клиентов, помогать развивать те сообщества, в которых мы работаем, и стать примером для всей отрасли. У сети «Магнит» в Республике Татарстан более 740 торговых точек в 70 населенных пунктах. Очень надеемся, что программа найдет отклик у наших покупателей и получит общественную поддержку, а также избавит полигоны от нескольких тонн загрязняющих природу вещей, – отмечает директор округа розничной сети «Магнит» в Республике Татарстан Роман Кондраков.

- Мы стараемся оказывать помощь там, где она особенно нужна. С 2012 года Фонд продовольствия «Русь» помогает семьям с детьми по всей стране. Семья – одна из основных ценностей в жизни. Для человека семья является поддержкой и опорой, но бывает и так, что семье самой нужна поддержка! Именно поэтому в акции «Чистое счастье» в Казани приняли участие наши волонтёры. Миссия Фонда Русь - обеспечение продовольственными и непродовольственными товарами людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Знаю, что они спасли от уничтожения и передали нуждающимся 40 000 000 килограммов продуктов, средств личной гигиены и химии. За этими цифрами стоит большой труд всей команды Фонда, волонтеров, жертвователей и доноров, – комментирует партнер фонда продовольствия «Русь» в Казани Наталья Гилазева.