Триллер, ужасы или комедии: что посмотреть в пятницу, 13-го

Tele2 и онлайн-кинотеатр Wink составили список фильмов, которые стоит посмотреть в единственную в этом году пятницу, 13-го. По данным Tele2, в самый мистический день количество просмотров триллеров, ужасов и комедий увеличивается в 1,5 раза по сравнению с обычной пятницей.

Среди новинок киноиндустрии «Бендер: начало». Легкий и ироничный фильм с экшн-сценами не претендует не сходство с литературным оригиналом. Создатели киноленты показывают начало «карьеры» знаменитого афериста. По сюжету Ося в 1919 году знакомится со своим отцом, тем самым турецкоподданным Ибрагимом Бендером. Отец, в роли которого неподражаемый Сергей Безруков, передает сыну секреты махинаторского мастерства для охоты за царской реликвией.

Для любителей пощекотать себе нервы – основанный на реальных событиях фильм ужасов «Заклятье 3: по воле дьявола». Арни убивает своего домовладельца и после говорит, что не помнит произошедшего. Впервые в истории США подозреваемый в убийстве заявляет, что был одержим демоном, и теперь судьба парня зависит от того, смогут ли детективы-мистики Уоррены найти убедительные доказательства.

Из старого недоброго кино для пятницы, 13-го отлично подойдет культовый «Психо» Альфреда Хичкока. Секретарша Мэрион Крэйн решается присвоить забытый начальником конверт с деньгами и спешно уезжает из родного Финикса. Устав в пути, она останавливается в «Мотеле Бейтса», которым управляет странный молодой человек Норман. Сцена в душе почти десятилетие удерживала титул «самого страшного эпизода в мировом кинематографе».

Если хочется положительных эмоций и ураганного смеха, трилогии «Мальчишник в Вегасе» хватит даже до конца недели. А любители отечественных сериалов по достоинству оценят «Вампиров средней полосы».

Посмотреть любые фильмы в высоком качестве и без рекламы в домашней обстановке можно в онлайн-кинотеатрах, их популярность у жителей Приволжья стабильно растет. В программе лояльности «Больше» абоненты Tele2 получают привилегии и бесплатные подписки на различные онлайн-видеосервисы, среди которых Wink, OKKO, IVI, MEGOGO или Amediateka. Спецпредложение включает просмотр российских и зарубежных телеканалов, фильмов и сериалов на экране ТВ и мобильного устройства.