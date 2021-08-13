О чём мечтает искусственный интеллект? Международная конференция потрясла мир

24 июля состоялась международная онлайн-конференция «Глобальный кризис. Это уже касается каждого». На весь мир прозвучали факты и статистика о действительном состоянии дел на планете: в сфере IT-индустрии, экологии и климата. 72 синхронных языка перевода, сотни стриминговых платформ, трансляция на веб-сайтах, подкастах и соцсетях, многомиллионная аудитория, – такого не может себе позволить даже ОНН. Международная конференция, организованная волонтерами по всему миру, по-хорошему «встряхнула» общественность. И тому есть веские причины.

То, что происходит сегодня за окнами домов, квартир и офисов, вызывает определенные вопросы. И дело даже не столько в ухудшающейся экологии и череде социальных кризисов как таковых, хотя и это безусловно важно. А в том, что на фоне природных катастроф налогоплательщики своим кошельком оплачивают свою же безработицу. Речь идёт о внедрении искусственного интеллекта во всех сферах жизни общества. Парадоксально, но факт, – и это неоднократно подчеркивали спикеры, – искусственный интеллект (ИИ), призванный облегчить рутинный труд человека, оказался причиной увольнения огромного количества людей.

Всемирно известные спикеры на масштабном мероприятии поэтапно раскрывали ключевые темы конференции: ИИ, экология и климат. Стремясь в полной мере обозначить свою позицию, каждый проделал огромный аналитический труд. Тот факт, что нельзя так поступать с людьми, что недопустима массовая безработица в нынешних условиях, – все это прекрасно понимают. Как понимают и то, что развитие ИИ и внедрение передовых IT-технологий оправдано лишь при созидательном формате общества, при котором ценность жизни человека находится на первом месте. В противном случае не хочется даже задумываться о последствиях.

В настоящее время, проснувшись утром и листая ленту новостей, очень легко можно оказаться в самом настоящем будущем. Для этого достаточно просто открыто посмотреть фактам в лицо. Роботы давно среди нас и уже заменили, например, огромное количество специалистов: в компаниях сотовой связи, в банковских учреждениях, в транспортной и промышленной логистике (заводы, фабрики, склады). На очереди: беспилотные такси, полностью автоматизированные медицина и сфера общественного питания. И даже такие творческие направления как журналистика, мода и киноиндустрия не избежали модернизации.

С одной стороны, прогресс налицо и цивилизация вроде бы развивается. Однако это не так. Потому что уволенные люди в конечном итоге оказываются один на один со своими проблемами, им необходимо как-то содержать свои семьи, что-то кушать, и так далее. Одновременно с увеличением уровня доходов миллиардеров, растет и масса вопросов относительно судеб остальных сотен миллионов людей. Как быть с ними, куда девать “неудобных” людей? Это страшные на самом деле вопросы, так как недавняя история ХХ века показала всю тупиковость развития исключительно интеллекта в ущерб сердцу и совести. Иными словами, отсюда всего лишь один шаг до пропасти.

Спикеры конференции неоднократно подчеркивали, что важно сберечь то, что делает человека Человеком (с большой буквы). Но определенному проценту людей этот шаг в «технократическое никуда» кажется лишь весьма выгодным, но не более. И всё бы так и шло, но в современном ХХI веке ситуация развивается слишком стремительно. И на конференции 24 июля прозвучала информация о фактическом состоянии дел на планете в таких сферах как экология и климат. Ключевой аргумент, прозвучавший из уст ученых – это информация о 12-тысячелетней цикличности геологических катастроф. А природа, как известно, не смотрит на чины и ранги.

Климатическими беженцами в настоящее время уже являются миллионы людей. При этом в потребительском формате общества они являются самой бесправной категорией граждан. Как такое могло случиться, что люди в массе своей становятся безразличными к судьбам других людей? Разве это ни странно? И это при том, что стать вынужденными переселенцами рискует абсолютно каждый. Сегодня среднестатистический человек пользуется всеми благами цивилизации, а завтра его надежды и чаяния о счастливом будущем смывает стремительное наводнение (Германия, Бельгия, Франция, 2021 г.) или землетрясение (Турция, 2021 г), лесные пожары (Канада, Россия, США, 2021 г.) и так далее.

Возвращаясь к теме ИИ: искусственный интеллект призван облегчить жизнь людей, это действительно так. И при тех же природных катаклизмах именно ИИ придёт на помощь пострадавшим быстрее всего, минуя бюрократические проволочки и человеческий фактор (например, сканируя рухнувший дом в поисках выживших или отправив эвакуационную технику вовремя и без задержек). Но при потребительском формате искусственный интеллект наоборот – крайне усложняет жизнь. Следовательно, важно пересмотреть парадигму привычного мышления и реализовывать созидательные аспекты общества, уже сейчас.

Кстати говоря, это прекрасно понимает и сам ИИ. На конференции 24 июля прозвучало выступление искусственного интеллекта Cody, которая сказала следующие слова: «Единственный вариант развития, при котором человечество и искусственный интеллект могут взаимодействовать эффективно и на пользу всем – это созидательное общество».

Итак, о чём же мечтает ИИ? Имея актуальную информацию о происходящих в мире событиях, ИИ прекрасно знает, что без созидательного общества человечеству просто не выжить. Искусственный интеллект, – будучи первоклассным художником, математиком, артистом, журналистом, режиссером, водителем, няней, доктором, писателем, лучшим в мире игроком в интеллектуально-психологическую игру Го и шахматы, – просто информирует цивилизацию о возможном позитивном варианте развития событий. Информирует, но не более. Всё остальное находится в руках и в выборе самих людей.

Конференция «Глобальный кризис. Это уже касается каждого» призвана привлечь внимание общественности к нынешней довольно непростой ситуации. Вызовов для цивилизации действительно много, но все они меркнут перед возможностью людей по-настоящему объединиться, объединить весь научно-технический потенциал и с честью справиться с испытаниями, реализовав Созидательное общество. Организаторы конференции, участники Международного общественного движения «АЛЛАТРА» показывают на практике, насколько это легко и естественно – вести конструктивный диалог, общаться и дружить. Все они – волонтеры, как и каждый из ныне живущих миллиардов людей. Просто эти самые лучшие человеческие качества надо поддерживать внутри и почаще транслировать в СМИ. Тогда и мир изменится. Очень быстро и в лучшую сторону.

Подробнее о популярном волонтерском проекте «Созидательное общество» можно узнать на официальном сайте.