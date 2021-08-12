В Казани начата реставрация мечети Иске-Таш

В Казани начались работы по реставрации уникальной старокаменной двухярусной мечети Иске Таш, расположенной в Ново-Татарской слободе. Кураторы приложили колоссальные усилия, чтобы получить от федерального центра одобрение идеи реставрации и, соответственно, материальную поддержку.

- Сложность заключалась в том, что мечеть Иске-Таш имеет статус объекта федерального значения, но в федеральном реестре не была обозначена. Поэтому были вынуждены искать документы, что у мечети ранее был минарет, и доказывать подлинность бумаг через суды, - рассказал депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов. - Все узаконили и в полном объеме вошли в реестр. Только после этого приступили к работам.

На решение бюрократических вопросов ушло несколько лет. Еще несколько потребуется на реставрацию - работы должны завершить в первом полугодии 2023 года. Изначально планировалось, что реставрировать будут все здание сразу, но позже приняли решение вести работы поэтапно. В настоящий момент специалисты заняты первым ярусом. Второй этаж будет функционировать вплоть до весны 2022 года. Вопрос о проведении обрядов на первом этаже решат позже.

По словам Ильдара Гильмутдинова, восстановление объекта обойдется в сумму свыше 140 миллионов рублей. Первый транш в размере 30 миллионов рублей из федерального бюджета уже получен.

- С этим объемом приступаем к работе. В следующем году уже будем заявляться на другие этапы работ, - добавил депутат.

УНИКАЛЬНЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ОБЪЕКТ

Реставраторы отмечают уникальность Иске-Таш. По словам главного архитектора ТСНРУ Рании Раимовой, обычно у мечети первый ярус всегда был небольшим и использовался в качестве склада. Здесь же наоборот - полноценная одностолпная палата.

- Мечеть построена в стиле классицизма. Очень цельная - фундамент и основного здания, и пристроя сложен из одного бута. Также у мечети есть круглый минарет, что само по себе очень редко встречается в строительстве мечетей, - отметила Раимова.

Хотя мечеть датируется 1801 годом, она уже была отмечена на плане развития города 1769 года. Внутриквартальное положение и большие территории позволили стать ей соборной мечетью.

- В какой-то мере именно такое местоположение спасло здание, поскольку было не на виду и сохранились минареты, - отмечает главный архитектор ТСНРУ Рания Раимова.

Несмотря на то что в советские годы здание использовали в различных целях, серьезных изменений оно не претерпело. Максимально щадяще на втором этаже при помощи перегородок создавали классы, а своды потолков остались нетронутыми. Также была заменена лестница на второй этаж. Хотя первый уровень претерпел серьезные изменения: площади использовали под склад механизаторов и в стене проделали большие ворота.

Теперь реставраторам предстоит восстановить дверные проемы и кирпичную кладку, убрать поздние потолки и восстановить потолочные своды - все в соответствии с архивными документами.

По словам Рании Раимовой, обследование показало, что здание в хорошем состоянии. Проблемы существуют с минаретом, на котором образовалась трещина. Поэтому предстоит укрепить минаретную стену и фундамент. Также реставраторы надеются, что в процессе работ удастся обнаружить уникальные архитектурные решения, поскольку мечеть за все время ее существования ни разу не реставрировали.

После реконструкции мечеть будет доступна и для женщин - создадут два отдельных молельных зала с непересекающимися входами.

СПРАВКА

Реставрацию мечети проведут по программе «Историческая память», инициированной партией «Единая Россия». Она направлена на сохранение исторического и культурного наследия. Проект действует в нескольких регионах России, но только в Татарстане затрагивает объекты двух религий - ислама и православия. Ранее в Казани в рамках проекта уже были отреставрированы Апанаевская и Азимовская мечети. Также ведутся работы в Петропавловском соборе, на реконструкцию которого уже привлекли 300 миллионов рублей федеральных средств.