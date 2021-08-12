Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 августа 2021 12:33

Интернет Билайн стал быстрее на треть даже при росте использования сети

Оператор значительно улучшил показатели скорости мобильного интернета несмотря на возрастающую нагрузку на сеть

По данным независимого исследования, проведенного порталом iPhones, скорость мобильного интернета Билайн выросла за 2 года на 36%*. Вместе с этим, за прошедшие два года клиенты стали больше пользоваться мобильным интернетом. По данным компании, рост интернет-трафика по итогам 2 квартала 2021 года составил 65% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Во время пандемии клиенты стали чаще использовать видеосвязь, загружать тяжелый контент, смотреть фильмы в HD-качестве. Компания анализирует тренды и запросы клиентов и заранее проводит необходимые работы. По итогам 1 полугодия общее количество базовых станций 4G выросло на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На протяжении нескольких лет Билайн постоянно наращивает количество базовых станций, в итоге сеть 4G за 3,5 года увеличилась в 3 раза. Крупные инвестиции в сеть дают эффект, и скорость мобильного интернета растет параллельно с ростом потребления цифровых сервисов.

Рост скоростей передачи данных – это результат комплексного подхода компании к развитию сети. Вместе с количественным расширением сети Билайн внедряет новые технологии. Например, благодаря технологии SON (Self Optimized Networks)** в Казани и Уфе клиенты могут пользоваться надежной связью в пиковые часы нагрузки, быстро устанавливать соединение, слышать чистый звук при разговоре, без разрывов говорить по телефону и смотреть фильмы в поездке. В этом помогает искусственный интеллект, который адаптирует параметры сети под индивидуальные запросы клиентов. Технология внедрена уже в половине областей страны, и их количество будет увеличиваться.

Пропускную способность сети 4G также увеличило перераспределение частот и оптимизация работы сети. Благодаря проведенному рефармингу диапазона 1800 интернет-контент стал легче загружаться: фотографии, видеоролики, аудиотреки, web-страницы теперь еще быстрее попадают в смартфоны клиентов по более широким каналам. Это сравнимо с увеличением полос движения на дороге, благоприятно влияющей на скорость перемещения. В 1-ом полугодии работы были выполнены в 16 филиалах, в том числе в Оренбургской и Пензенской областях, Тольятти, Саранске, Йошкар-Оле, Чебоксарах и других городах.

*Исследование проводилось среди 4 операторов РФ на основании данных анализа Speedtest Custom компании OOKLA в период с 01 июня по 22 июня 2021 года.

**Self Optimized Network – самооптимизирумая сеть

Общество: ВОПРОС ДНЯ