Закрыть, нельзя учиться: в Кукморском районе Татарстана приостанавливают работу почти половины школ

Из существующих 33 школ в районе работу приостановили целых 15. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пока в Татарстане готовятся к 1 сентября, в Кукморском районе закрывают школы – из существующих 33 учреждений работу приостановили целых 15. Причины – ненадлежащее санитарно-эпидемиологическое состояние, несоответствие зданий требованиям антитеррористической защищенности и недостаточное количество детей, которые там обучаются. Последнее, кстати, является основным фактором.

– Там учатся всего 2-3 школьника в каждом классе, поэтому выгоднее отправлять детей в большие школы, находящиеся рядом в соседних деревнях. Кроме того, в закрытых школах давно не было ремонта – около 20-30 лет, поэтому здания находятся в аварийном состоянии, – расссакзал «Комсомолке» начальник управления образования Исполкома Кукморского района Ильфат Ахмадуллин.

По его словам, чтобы в будущем не закрывать образовательные учреждения, в районе планируется, в том числе, начать строительство мини-комплексов. Они должны объединить в себе МФЦ, школу, садик, клуб, спортивный зал и библиотеку.

Но это все пока еще планы, а детям идти на уроки уже через три недели. Так, учеников из закрывающихся школ будут возить на специальном автобусе в соседние деревни.

Вот только для этого детям придется вставать ни свет, ни заря. Дело в том, что автобус будет собирать их по большой территории. Вот родители и обеспокоились. Они не понимают, как можно было сообщить о закрытии школ перед самым началом нового учебного года.

В министерстве образования Татарстана, в свою очередь, отметили, что подобным путем закрыть образовательные учреждения районные власти могут исходя из пятилетнего прогноза демографической ситуации у себя на территории и общего обсуждения с местными жителями.

– Должен быть хотя бы сельский сход, где родителям должны все объяснить. С ними должны обсудить проблему и прийти к общему мнению, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе министерства образования Татарстана.

В настоящий момент вопрос с закрытием ряда школ в Кукморском районе все еще находится в «подвешенном» состоянии. Их работа приостановлена и, возможно, на несколько лет. Пока власти и местные жители не придут к общему решению.