«Охотник за призраками» («Документалист»): На ТВ-3 выходит новый мистический триллер

Фото: ТВ-3.

С 16 августа в эфир телеканала ТВ-3 выходит 8-серийный мистический триллер «Охотник за призраками» («Документалист») от автора таких проектов, как: «Чернобыль: Зона отчуждения», «Аванпост», «Перевал Дятлова» – Ильи Куликова. В главных ролях – Аристарх Венес и Маргарита Аброськина, которые расскажут историю режиссера Евгения Морозова, всю жизнь посвятившего созданию документальных фильмов.

Главный герой сериала после автомобильной аварии, где чудом выживает, решает снять кино, которое взорвет Интернет, покорит кинофестивали и выйдет в большой прокат, поэтому собирает небольшую команду, состоящую из сценариста Дарьи и оператора Егора, для воплощения своей главной мечты. В качестве тематики съемочная группа выбирает исследование сверхъестественного и мистического, даже не догадываясь о том с какими силами, людьми и приключениями им придется иметь дело.

Фото: ТВ-3.

Сюжетная линия сериала развивается очень быстро – вот Евгений только решает снять свой собственный документальный фильм и грезит об успехе, а уже через пару минут он становится участником старого мистического ритуала и видит пугающие сны, которые имеют связь с реальностью.

Серии триллера сразу же захватывают внимание зрителя за счет звуковых эффектов и актерской игры героев сериала. Моментами напряжение берет верх, и зрителю приходится гадать, что же произойдет дальше – останутся ли герои сериала в реальном мире или невольно войдут в потустороннее мистическое пространство? Поэтому в течение просмотра придется бороться с чувством – верить во все происходящее или находить этому скептические объяснения.

Вместе с героями сериала зрители разберутся в происходящем, найдут причины и следствия, пообщаются с разными людьми и ощутят все мистическое на себе. Сами персонажи сериала становятся настоящими охотниками – ищут то, чего, возможно, и не существует на самом деле, поэтому моментами им приходится очень сложно – каждую минуту нужно быть на чеку, чтобы не упустить важные для фильма детали и заметить все необъяснимое и нереальное.

Структура сериала также необычна, как и его сюжет – в течение первых семи серий вы будете знакомиться с работой героя над главным фильмом его жизни, а в восьмой – увидите настоящий документальный фильм, снятый командой проекта, в котором зрителя ждет много интервью и возможность ответить себе на вопрос: во что же верю лично я?

Фото: ТВ-3.

- Вообще заигрывать с темными силами – это очень плохая идея. В мире есть такие вещи, которые не может объяснить ни религия, ни наука. У меня в жизни несколько раз случались истории, которые я не могу объяснить никак, кроме как вмешательством потусторонних сил. И «Охотник за призраками» меня даже пугает в том смысле, что он как будто про меня: мои проблемы со сном, мои мысли, которые я нигде не высказывал – это все там. Для меня этот проект – очередной знак, подсказка, что будет, если сделать что-то не так, или, наоборот, не сделать что-то важное, – признается исполнитель главной роли Аристарх Венес.

Смотрите телевизионную премьеру сериала «Охотник за призраками» («Документалист») на ТВ-3 с 16 августа по будням в вечернем эфире.