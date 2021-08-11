Жители Марий Эл активно подписывают петицию партии «Новые люди» против принудительной вакцинации

Обязательная вакцинация для многих категорий граждан стала предметом бурных обсуждений в республике Марий Эл. В ответ на обращения людей партия «Новые люди» создала петицию за отмену принудительной вакцинации. Ее уже подписала тысяча жителей. Основное предложение партии – дать людям право выбора

В конце июля Марий Эл вошла в число регионов с обязательной вакцинацией. Соответствующий указ подписала главный врач региона Светлана Булатова. По нему большинство организаций в сжатые сроки должно провести обязательную вакцинацию 60% сотрудников. Это затронет людей, работающих в сфере общепита, медицины, торговли, образования, культуры, транспортной сферы, ЖКХ, спорта. Вакцинироваться обязаны государственные и муниципальные служащие. Совершеннолетние студенты и призывники также должны привиться.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев оценил правовой статус подобного принуждения:

«По всей стране люди задают нам один и тот же вопрос: разве законно отправлять в неоплачиваемые отпуска и увольнять людей за отказ от прививки? Скажу сразу - нет. Конституция гарантирует гражданам России право на охрану здоровья, но тоже не обязывает прививаться. А сейчас люди испытывают шок от перспективы потерять работу. Кто-то её уже лишился».

В республике на сегодняшний день привито 135 805 человек. Большая часть делает прививку под угрозой санкций работодателя. Даже при наличии медотвода люди ставят вакцину. Они боятся потерять работу и средства на жизнь.

- Все, чего хотят жители Чувашии – иметь возможность выбора. Это их право. Выбирать, хотят ли они вакцинироваться, какой вакциной прививаться. Выбирать для этого оптимальные сроки с точки зрения самочувствия. А не бежать в прививочные пункты под страхом остаться без средств к существованию. Людей надо не запугивать, а мотивировать, - прокомментировал руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Руслан Кожанов.

По мнению кандидата в Госдуму Илья Кулалаева инициатива Новых людей должна получить законодательное закрепление. Так будет реализовано право жителей республики на выбор. При этом надо не забывать про вторую сторону – руководителей организации: «Работодателям стоит предусмотреть не штрафы, а поощрения для вакцинированных сотрудников. Это могут быть премии, отгулы. А правительство должно оказать поддержку предпринимателям».