Более половины пользователей 5G Tele2 в казанском метро – клиенты других операторов

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Tele2 проанализировала данные о работе тестовой зоны 5G в Казанском метрополитене с 10 июня по 10 августа. За второй месяц трафик в сети пятого поколения вырос на 20%, а количество уникальных пользователей увеличилось в 1,5 раза. 40% пользователей сети пятого поколения – абоненты Tele2 в Татарстане, остальные 60% – клиенты других мобильных операторов.

В среднем длительность одной сессии не превышает 5 минут – это связано с интервалом движения составов Казанского метрополитена. Две трети от общего количества сессий в тестовой зоне 5G Tele2 приходятся на рабочие дни, пик активности зафиксирован в период с 17:00 до 19:00. Клиенты подключаются к сети для использования социальных сетей и мессенджеров.

Абоненты других операторов активно тестируют сверхскоростной интернет через Wi-Fi-доступ на станции «Кремлевская». По данным Tele2, с момента запуска 5G в метро доля подключений к беспроводной сети «Tele2WiFi5G» составляет 60%, причем почти половина – это уникальные пользователи из других регионов страны.

Tele2 и Nokia в июне запустили первую в России зону 5G на важнейшем инфраструктурном объекте – в Казанском метрополитене. Пилотная зона открыта до конца 2021 года, пиковые значения скорости в сети пятого поколения при подключении напрямую достигают 3800 Мбит/c.