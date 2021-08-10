Петиция партии «Новые люди» за отмену обязательной вакцинации собрала три тысячи подписей в Татарстане

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Постановление о проведении профилактических прививок приняла главный санитарный врач республики Татарстан Светлана Булатова. К 1 сентября работодатели обязаны вакцинировать не менее 60% своих сотрудников. Привиться должны работники торговли, общепита, ЖКХ, общественного транспорта, образования, индустрии красоты, почты, учреждений физкультуры и спорта, чиновники и бюджетники. В список входят и вузы. Формально вакцинация остается добровольной. Фактически, людям просто не оставляют выбора. Отказаться от вакцинации можно только при наличии медицинских противопоказаний. В любом другом случае человеку грозит неоплачиваемый бессрочный отпуск или даже увольнение.

— Петиция — это ответ на сообщения наших активистов о том, что в Татарстане, как и по всей стране, запущена цепная реакция, — говорит руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Юлия Костяева, — От работодателей требуют вакцинации 60% персонала. А те в свою очередь, давят на сотрудников. Есть немало конкретных примеров применения руководителями санкций против отказавшихся прививаться сотрудников. Студентов принуждают к вакцинации и грозят недопуском на занятия. Самое досадное: когда люди под страхом увольнения пошли в прививочные пункты, оказалось, что привиться не так и просто. Кругом очереди и дефицит вакцины.

В тексте петиции мы просим федеральные власти законодательно прописать невозможность увольнения работника за отказ сделать прививку. Только законодательное закрепление этой нормы снимет напряжение в обществе и поможет изменить отношение людей к вакцинации.

Активисты и волонтёры партии «Новые люди» в Татарстане опросили три с половиной тысячи человек. 90% из них оставили свои подписи в поддержку петиции Новых людей. Жители крупных и малых городов, от Казани и Набережных Челнов до Бугульмы и Чистополя в один голос сказали «нет» принудительной вакцинации. Оставшиеся 10% поддержали петицию на словах, отказавшись заверить свою позицию по данному вопросу подписью. Это в очередной раз подтверждает: санкции против антипрививочников действуют, и люди их боятся.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев с первых дней массовой вакцинации критически отзывается о подходах к этой процедуре. Он напоминает, что Трудовой кодекс не дает никаких оснований для отстранения от работы или увольнения из-за отказа прививаться. И считает, что в сложившейся ситуации следует лучше информировать граждан обо всех существующих вакцинах. Рассказывать об особенностях их применения и возможных побочных эффектах. По его мнению, власть обязана предоставить человеку право принять решение самостоятельно. Принять правильное решение поможет наличие в пунктах вакцинации любой из запатентованных в мире вакцин с доказанной эффективностью. В свою очередь, люди должны четко осознавать риски отказа от вакцинации. Нечаев подчёркивает: каждый человек способен рационально взвесить все «за» и «против» только при отсутствии внешнего давления и понукания.

В непростую ситуацию поставлены и работодатели. Однако эффективный руководитель обязательно найдёт способ снять психологическую напряжённость и сохранить трудовой коллектив, считает Нечаев. К тому же есть масса способов создания дополнительной мотивации. Новые люди считают, что премии и отгулы за решение вакцинироваться сработают куда эффективнее, чем угрозы депремирования за отказ от прививки.

Также партия «Новые люди» выступает категорически против введения локдауна.

- Экономика России и так с трудом пережила антиковидные ограничения 2020-го и только начинает восстанавливаться, - говорит Нечаев, - Новый локдаун отбросит национальную экономику назад. Нам же напротив нужны серьёзные меры поддержки предпринимателей, пострадавших от пандемии. Такие как беспроцентные займы и субсидии.