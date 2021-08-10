Все кандидаты от партии «Новые люди» зарегистрированы на выборы в Госсовет Чувашии

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8 августа Центральная избирательная комиссия Чувашии заявила о регистрации списка кандидатов от партии «Новые люди». Руководитель регионального отделения был уверен в утверждении списка: «Мы не встретили никаких преград при подаче документов. Сотрудники ЦИКа оперативно провели проверку. Мы не сомневались в ее итогах».

Пять партий, помимо предоставления пакета документов, обязаны были собрать в свою поддержку подписи избирателей. Решение о регистрации ЦИК принимала на основании проверки подлинности подписей и всех документов. Новые люди в сжатые сроки собрали необходимое количество голосов и передали их в избирательную комиссию.

«Такой быстрый сбор подписей показал, что людям нужны перемены. Их доверие много для нас значит. Сейчас мы готовимся к активной избирательной кампании», - прокомментировала кандидат в Госсовет Чувашии Ксения Семенова.

Всего по единому округу Новые люди выдвинули списком 38 кандидатов. Изначально на выборы заявились по спискам 486 кандидатов от десяти политических партий и 142 - по одномандатным избирательным округам. Часть из них уже не зарегистрирована по итогам проверки документов и подписей. Кандидаты-одномандатники еще ожидают решения по регистрации. Подробная информация доступна на сайте ЦИК.

Напомним, что в Госсовет Чувашии входят 44 депутата. Половина из них избирается по партийным спискам, другая – по одномандатным округам.