Режиссер и актер сериала «Маньячелло» Жаргал Бадмацыренов: «У меня никогда не было желания уехать»

Фото: из личного архива.

16 августа в 20.00 на ТНТ состоится премьера черной комедии «Маньячелло» - истории о преступнике Тимофее, который инсценирует убийства в крохотной бурятской деревне Сосновка по мотивам классической литературы. Придумал и снял сериал, а также сыграл в нем одну из ролей Жаргал Бадмацыренов, знакомый зрителям ТНТ и платформы Premier по ролям в сериалах «Полярный» и «Зона комфорта». Мы узнали у Жаргала, как появилась идея необычного сериала, в чем сложность совмещать работу актера и режиссера, а также о том, почему он предпочитает жить в Улан-Удэ.

Если коротко, о чем сериал «Маньячелло»? Как появилась его идея?

Это смешные истории из глубинки. Нам предложили написать 10-минутные комичные ужастики для веб-проектов. Мне пришла в голову идея о маньяке, который старается, что-то делает, подает знаки, но никто – в том числе и полиция – его не понимает. Это же трагично. Мы выбились за рамки десятиминутного хронометража, написали больше, чем требовалось. Идею мы забросили примерно на год, а потом показали ее продюсеру, который в тот момент работал в 1-2-3 Production – Виктору Митрофанову. Рассказали о замысле, провели короткий питч – Виктор сказал, что идея классная, ее нужно расписать. Виктор предложил писать полноценный ситком.

Был ли кастинг на роль полицейского Сани, которого вы сыграли, или вы сразу знали, что роль будет вашей?

У меня есть актерское прошлое, и я точно знал, что буду кого-то играть, потому что, повторюсь, у нас был очень ограниченный бюджет. Процентов на 80 я был уверен, что буду играть Саню. В пилоте я снялся, потому что, грубо говоря, больше было некому – хотя мы искали людей, в том числе и не актеров. Но в какой-то момент решили, что в сезоне играть Саню буду я, потому что к тому моменту я уже снялся в «Полярном», у меня был опыт.

Фото: из личного архива.

В одном из интервью вы говорили: «Мне нравятся герои-злодеи, мечтаю сыграть такую роль». Расскажите про вашего персонажа из «Маньячелло» - он злодей, он обычный, или в черной комедии все условно?

Да, в черной комедии все очень условно, и мой герой Саня – не отрицательный и не положительный. Сыграть злодея я до сих пор хочу!

Насколько сложно вам было и контролировать процесс в качестве режиссера, и одновременно сниматься в сериале?

Режиссер во мне сильно мешал актеру. В «Маньячелло» в большей степени я был режиссером, были ситуации, когда я чувствовал, что я, находясь в кадре, слежу за собой на плэйбэке, контролирую, куда я смотрю, и одновременно оцениваю, попадаю я в роль или нет… Поэтому я убежден, что на площадке всегда должен быть автор сценария, и мой соавтор мне очень сильно помогал не отвлекаться от роли.

Расскажите про локации. Вы снимали сериал в павильонах или у вас в кадре реальное отделение полиции?

Это отдельная история! Дина Сергеевна, будучи исполнительным продюсером, иногда и шофером, иногда и поваром (смеется), в том числе отвечала и за подбор локаций. Она подошла к работе со своей ответственностью. Благодаря ей я практически не был в курсе, как, где и когда находились локации; мне приносили фотографии на утверждение, я смотрел локации и уже потом узнавал, через какие препоны пришлось пройти команде, чтобы их найти. В этом плане я был для них грузом, мне было неудобно говорить, что локация не подходит – из-за этого у ребят целая схема рушилась.

Уезжать далеко от Улан-Удэ нам не приходилось, мы снимали в пределах 200-300 километров. Никаких павильонов у нас не было, все места были найдены через знакомых, по памяти, по случайности… Кропотливая работа, за которую я благодарен Дине Сергеевне.

Фото: из личного архива.

А что было самым дорогим в производстве сериала?

Я не занимаюсь финансами, но этот вопрос я задал Дине Сергеевне. С болью в голосе она сказала, что больше всего денег ушло на зарплатный фонд. Ни камера, ни локации столько денег не заняли. Но и на крупных производствах, я думаю, так же.

Вам комфортнее жить и работать в Улан-Удэ или в Москве? Столица уступает Улан-Удэ в плане уюта, быта и жизни? Было ли желание переехать в Москву насовсем?

Мне нравится жить и работать в Улан-Удэ. Москва гораздо комфортнее, чем Улан-Удэ, в плане быта, в плане карьеры, в плане творческой конкуренции/сотрудничества. Но я чувствую себя в Москве винтиком в индустрии, а в Улан-Удэ я могу смотреть на индустрию со стороны, и в ментальном плане быть независимым.