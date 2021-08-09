Фестиваль уличного кино в Казани 14 - 15 августа 2021 года: полная программа мероприятий

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Онлайн-кинотеатр KION представляет - Фестиваль уличного кино.14 и 15 августа в ЦПКиО им. Горького в Казани пройдет бесплатный показ короткометражных фильмов под открытым небом. В конкурсной программе этого года снялись: Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник и Варвара Шмыкова и другие актеры. Победителя программы выберут сами зрители.

Фестиваль уличного кино начался в июне с показов в Москве и до конца сентября пройдет более чем в 1000 городов и населенных пунктов России. Уже 14 и 15 августа Фестиваль приедет в Казань, чтобы познакомить зрителей с независимыми картинами российских авторов. В конкурсную программу этого года вошли девять короткометражных фильмов. Их все покажут на открытом воздухе, куда организаторы предлагают взять с собой пледы для комфортного размещения на месте.

Традиционно победителя программы выбирают зрители: при помощи фонариков они голосуют за лучший фильм, а специальное устройство — люксометр — замеряет уровень света. В конце сезона будет объявлен победитель, который получит главный приз — грант в 1 500 000 рублей.

Программа мероприятия:

14 августа

17:00 – 17:30 Тренировка Dance MIX от сети клубов «Планета Фитнес»

18:30 – 19:00 Выступление учеников музыкальной школы «Аллегро»

19:00 ¬– 19:45 Встреча с режиссёром фильма «Показалось» Байбулатом Батуллиным

19:45 – 20:00 Официальное открытие и розыгрыш призов

20:00 – 22:15 Показ конкурсной программы (18+)

15 августа

16:30 – 17:00 Выступление учеников музыкальной школы «Аллегро»

17:30 – 19:00 Показ внеконкурсного альманаха «Анимация» (12+)

19:00 – 20:30 Показ внеконкурсного альманаха «Лучшее прошлых лет» (16+)

20:30 – 22:30 Показ внеконкурсного альманаха «Доброе кино» (16+)

Регистрация на сайте фестиваля.

«Перед авторами короткометражек стоит сложная задача: всего за несколько минут провести зрителя через законченную, вызывающую яркие эмоции и наполняющую чем-то новым историю. Ежегодно мы собираем лучшие из таких историй и отправляем в путешествие по стране. При этом за каждой из новелл стоит молодой автор, только начинающий свой путь в индустрии и по-настоящему заинтересованный в массовом зрителе и прозрачной системе отбора»,— делится генеральный продюсер и основатель Фестиваля Александр Щеряков.

В этом году Фестиваль уличного кино представляет онлайн-кинотеатр KION, благодаря которому была сформирована основная конкурсная кинопрограмма из девяти лучших короткометражек сезона, а также дополнительная кинопрограмма из четырех сборников для показа в другие дни фестиваля. После завершения конкурса все фильмы программы Фестиваля можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре KION.

«Фестиваль уличного кино — это всегда поиск новоформатного оригинального контента, который становится предметом обсуждения миллионов людей по всей стране. Онлайн-кинотеатр KION действует в том же направлении, именно поэтому наше сотрудничество является правильным тандемом», — рассказывает генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин.

СПРАВКА КП

Фестиваль уличного кино — это ежегодный и крупнейший в мире открытый показ лучших российских короткометражек, проводимый с 2014 года. Это яркий городской праздник, в программе которого: музыкальные акции, пикники, велопробеги, стрит-арт, встречи с известными деятелями кино и телевидения, образовательные мероприятия и другие события. Ни одной закрытой площадки, никаких билетов и жюри. Победителя Фестиваля зрители определяют светом фонариков.

В 2015 году установил мировой рекорд как самый протяженный фестиваль-путешествие;

За 8 лет в Фестивале приняли участие более 3 млн человек.

Онлайн-кинотеатр KION — это эксклюзивные сериалы, полнометражные картины и документальные фильмы собственного производства, а также более 200 ТВ-каналов и масштабная библиотека лицензионного контента.

Covid-19

Во время проведения показов будут соблюдены все меры санитарно-эпидемиологических норм: специальная рассадка зрителей, масочный режим, наличие антисептических средств на площадке, а также перерывы между сеансами в закрытых помещениях.