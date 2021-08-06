Абоненты Tele2 в Татарстане получат в подарок пиццу и крейсер Saint Louis

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Tele2 предлагает абонентам провести август насыщенно и получить максимум подарков в последний месяц лета. Оператор обновил предложения программы лояльности «Больше» и добавил десятки разнообразных предложений. В последний летний месяц в программе лояльности «Больше» появились десятки разнообразных предложений. Тем, кто хочет освоить электросамокат, сервис Urent дарит 50 бонусов на счет при первой аренде до 31 августа 2021 года. 1 бонус равен 1 рублю, бонусы можно потрать на следующую поездку.

Тем, кто любит вкусно поесть, «Папа Джонс» дарит пиццу диаметром 35 сантиметров при заказе от 999 рублей, промокод необходимо указать на сайте или в приложении при оформлении доставки или самовывоза. Поклонникам паназиатской и японской кухни сервис MYBOX дарит скидку 250 рублей при покупке от 1000 рублей.

В программе «Больше» появилось новое предложение и для сторонников виртуальных развлечений. Почувствовать себя адмиралом позволит игра World of Warships. Чтобы получить в свое распоряжение сразу 2 крейсера необходимо на сайте программы лояльности нажать кнопку «Активировать», выбрать «Играй бесплатно на ПК» и после регистрации в игре взять на себя руководство военными судами EMDEN и ST. LOUIS. Поклонники электронных книг смогут пополнить свою виртуальную библиотеку книгой издательства «МИФ» в подарок за подписку на рассылку модного журнала Glamour.

Программа лояльности «Больше» пополнилась новыми специальными предложениями для поклонников онлайн-шоппинга. Xiaomi дарит клиентам Tele2 скидку 5% на гаджеты. Среди моделей, участвующих в акции, как новейшие смартфоны, так и популярные устройства среднего ценового сегмента. Достаточно активировать спецпредложение на сайте программы или в приложении «Мой Tele2» и ввести промокод при заказе на странице акции. Скидку 15% на товары из специальной подборки предлагает маркетплейс OZON. Яндекс.Маркет вернет до 5,4% от суммы покупки на мобильный номер. До конца августа онлайн-магазины косметики Sephora и ИЛЬ ДЭ БОТЕ подарят скидку до 40% на разные бренды при заказе от 1000 рублей.

Воспользоваться привилегиями от Tele2 могут все клиенты оператора. Подробнее о предложениях можно узнать на странице программы лояльности «Больше» в приложении «Мой Tele2».