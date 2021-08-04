ЭФФЕКТИВНОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТУПНЫМ!

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ТОРГСНАБ - оптово-розничная компания, специализирующаяся на продаже бытовой химии, хозяйственных товаров и дезинфицирующих средств с доставкой товаров по всей территории Татарстана. На сегодняшний день компания является основным дистрибьютором НПФ «ГЕНИКС» на территории республики по продаже бытовой и промышленной химии, поставляя доступную и качественную продукцию в детские сады, школы, заведения общепита и другие организации.

ООО «ТОРГСНАБ» - активный участник государственных закупок: отгрузка дезинфицирующих средств превышает 3000 тонн продукции в год. В ассортименте компании: «Профессиональная химия, чистящие и моющие средства для предприятий по производству молока, напитков, ферм крупно-и мелко-рогатого скота и других предприятий, также готовые наборы бытовых моющих и чистящих средств, мыло, гели, моющие средства для детей, средства для мытья посуды, чистки плит, средства для мытья окон, сантехники, стёкол, для стирки белья, антисептики, защитные кремы для рук, эко линейка и многое другое.

На рынке бытовой химии ООО «ТОРГСНАБ» работает с 2008 года. За это время из небольшой организации, в штате которой насчитывалось всего несколько человек, компания выросла в солидное предприятие с большим количеством сотрудников, просторным офисом и складом более 1000 кв. м.

Цель и миссия ООО «ТОРГСНАБ» - беспрерывное совершенствование услуг. Клиентам компании демонстрируются только лучшие товары, выявленные в ходе тщательного мониторинга новинок рынка. Компания делает все возможное, чтобы сделать покупку максимально комфортной. Это широкий ассортимент - более тысячи единиц продукции за доступную цену. Сайт с простой и удобной структурой, интуитивно понятной любому пользователю. Продукция высокого качества. Профессиональные менеджеры, способные решить любые вопросы. Компания заинтересована в доверительных долгосрочных отношениях с каждым партнером, поэтому применяет индивидуальный подход и обеспечивает эффективную обратную связь: на все обращения здесь реагируют оперативно и в полной мере.

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