Общественная Палата Татарстана на страже интересов общества

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В последние годы Общественная Палата Татарстана чутко реагирует на современные проблемы и угрозы, касающихся нашего общества, тем самым предлагая пути решения острых вопросов. Действительно, Общественная Палата превратилась в важный орган формирования общественной мысли. Очередным дальновидным шагом со стороны председателя Общественной Палаты РТ Зили Валеевой стало проведение круглого стола на тему «Новая журналистика: факт или вымысел?».

Данный круглый стол был посвящен статье члена Общественной Палаты, председателя Совета фонда «Ярдэм» Илдара Баязитова «Уроки остывающей сенсации: журналистский след», написанного после расстрела учеников 175 казанской школы. Автор поднимает проблему популяризации негодяев в СМИ, подчеркивая нехватку внимания со стороны журналистов героических подвигов людей.

«Мотивом, подтолкнувшим меня к публикации статьи на тему ответственности журналистов стал беспрецедентный информационный хаос вокруг трагедии в мае этого года. И без того шокированное общество, подогревали те или иные публикации, вбросы, фейки. Помимо недобросовестных, а порой откровенных провокаторов на этой трагедии «хайпили» все, кому не лень» , - отметил Илдар Баязитов.

В мероприятии приняли участие Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК, член правления Национальной ассоциации телерадиовещателей Рифат Сабитов, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, председатель Союза журналистов РТ, генеральный директор телерадиокомпании «Новый Век» Ильшат Аминов, а также члены Общественной палаты РТ, представители средств массовой информации.

Задала тон круглому столу председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева, отметив, что в статье Илдара Баязитова обозначены актуальные вопросы современной журналистики, а именно распространение негативной информации в средствах массовой информации. В свою очередь Зиля Валеева, в свое время проработавшая в республиканских газетах журналистом, привела пример создания представителями СМИ в начале 1990-х годов негативного образа молодого Татарстана.

«У властей и народа Татарстана в 1990-х годах были абсолютно благие помыслы, направленного на развитие республики, но журналисты наши преобразования показывали в негативном ключе»,- заявила Зиля Валеева.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, выступая на круглом столе, выразил слова благодарности Общественной Палате за проведение обсуждения столь важного вопроса. Как отметил Владимир Соловьев, Союз журналистов не считает блогеров журналистами и не принимает членами в Союз, в связи с тем, что блогеры хотят иметь права журналистов, но в то же время не желают нести ответственность. Также Владимир Соловьев поднял проблему «фейков», предложив внести изменения в кодекс журналиста.

К великому сожалению, блогеры и некоторые СМИ, гоняясь за популярностью, с мест трагедий выставляют видео и фотографии, показывают трупы, делают акцент на плачь людей. К слову, об этом было сказано и в статье Илдара Баязитова. Именно данная негативная тенденция, показав плачь и слезы дала о себе знать после трагедии в 175 школе.

Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества Рифат Сабитов также поднял проблемы «фейков» - недостоверной информации, призвав блогеров соблюдать этические и человеческие нормы.

В ходе круглого стола были обсуждены вопросы необходимости внесения изменений в нормативные акты, определяющие деятельность журналистов в разных областях, развитие культуры обращения с информацией у журналистов и населения, использование положительных примеров в современной журналистике, качество образования журналистов. Таким образом, в Общественной Палате рассмотрели один из актуальных вопросов нашего общества, связанного с предоставлением информации населению. В дальнейшем также необходимо провести круглый стол с участием журналистов частных изданий и самих блогеров. Кроме этого, на базе Общественной Палате необходимо проводить курсы квалификации для начинающих журналистов и блогеров.