Мой ребенок переходит в другую школу: Казанский психолог рассказала, как помочь подростку адаптироваться в новом учебном заведении

Во время подросткового возраста смена «климата» в виде учебного заведения поможет ребенку найти себя, показать свою индивидуальность, научиться общаться со сверстниками и выстраивать с ними доверительные отношения. Фото: Иван ВИСЛОВ

В подростковом возрасте дети чаще всего стали переходить в другие школы, лицеи или интернаты, чтобы получить профильное образование в какой-то сфере или учиться у «сильных» учителей. В переходном для ребенка возрасте от 11 до 16-17 лет изменение учебного заведения несет за собой множество психологических проблем, которые могут сказываться на образовательном процессе и ментальном состоянии.

Чтобы переход в другую школу не сломал ребенка, а помог раскрыться и получить новые возможности в развитии и учебе «Комсомолка» совместно с психологом Лицея Иннополис Яной Шайдуллиной разобралась, что нужно делать родителям, когда их ребенок переходит в другую школу.

НОВАЯ ШКОЛА — НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ

Менять образовательное учреждение лучше перед началом учебного года. Пока все привыкают к учебе после каникул, ваш ребенок будет привыкать к новым условиям, людям и учителям. Решаясь на этот поступок, стоит тщательно все обдумать – переход в другую школу в любом случае будет стрессом для ребенка, независимо от его возраста.

Беспокойство и тревогу можно сократить, если заранее познакомиться с учебным заведением и сходить туда на экскурсию, узнать классного руководителя, поинтересоваться процессом учебы – сколько смен, какая нагрузка и расписание. Все это даст ребенку представление о том, что его ожидает.

Родители, как самые близкие и любимые для ребенка люди, должны помогать ему и поддерживать во всем. Фото: Иван ВИСЛОВ

Если изменения происходят с 5 по 10-11 класс, то, возможно, это время совпадет с жизненным кризисом ребенка, временем перехода из детства во взрослую жизнь. В таком случае есть и минусы, и плюсы. Например, переход отрицательно скажется на общем ментальном состоянии, возможно, появится тревожность или беспокойство.

Однако во время подросткового возраста смена «климата» в виде учебного заведения поможет ребенку найти себя, показать свою индивидуальность, научиться общаться со сверстниками и выстраивать с ними доверительные отношения. Школьник попробует на себе новые социальные роли, раскроется и приобретет для себя новый опыт. В такой момент ребенок станет ответственным и самостоятельным.

ГЛАВНОЕ — ПОДДЕРЖКА

При переходе в новую школу родители играют важную роль. Они, как самые близкие и любимые для ребенка люди, должны помогать ему и поддерживать во всем:

– Каждый ребенок по-разному переживает кризисные моменты: кто-то справляется с ними легко, а для кого-то – это сложное испытание. В любом случае поддержка и внимание со стороны родных и близких должны присутствовать, – отмечает психолог Яна Шайдуллина.

Не стоит также быть слишком назойливым с расспросами, если раньше ваши отношения с ребенком не были доверительными или близкими. В таком случае стоит просто интересоваться его учебой и новыми событиями в школе.

Поддерживать лучше словами похвалы, разговорами на отвлеченные темы и проводить вместе время. Иногда просто присутствие мамы или папы рядом с ребенком в кризисные моменты поможет ему чувствовать себя лучше – он должен ощущать вашу заботу и любовь.

Главное, что стоит объяснить ребенку при переходе в другую школу – это то, что там его ждут новые возможности, люди и интересный досуг, чтобы он был открыт ко всему и не замыкался в себе. Фото: Иван ВИСЛОВ

– Объятия и поцелуи тоже приветствуются, если, конечно, это ранее присутствовало в отношениях между ребенком и родителями. Наблюдайте за подростком и его поведением, обращайте внимание на его новые привычки и несвойственные ему действия. Обязательно следите за физическим состоянием ребенка – сон, питание, свежий воздух и активность – это лучшие средства для борьбы со стрессом, – отмечает психолог.

ЧТО ДЕЛАТЬ РЕБЕНКУ?

Главное, что стоит объяснить ребенку при переходе в другую школу – это то, что там его ждут новые возможности, люди и интересный досуг, чтобы он был открыт ко всему и не замыкался в себе.

Стоит также помнить, что новые ученики в классе вызывает интерес, поэтому ребенок должен быть готов к расспросам одноклассников. Так как он приходит в уже сложившийся коллектив, где есть лидеры и «звезды», нужно присмотреться ко всем, изучить «среду» и потом начинать проявлять себя, зная, с кем имеешь дело:

– Ребенку можно выбрать несколько одноклассников для общения – людей, которые больше всего ему интересны по увлечениям или которые сами проявляют доброту к ребенку.

Конечно же, стоит продолжать общение со старыми друзьями, видеться с ними и рассказывать о переменах в жизни. В процессе адаптации существует такая стадия как отрицание, неприятие нового. В таких случаях, рекомендую искать положительные и приятные моменты, людей, незначительные мелочи, которые ориентируют на позитивное состояние, – говорит Яна Шайдуллина.

Настройте ребенка на то, что все будет хорошо и расскажите, что в новой школе у него появится много друзей и знакомых, интересных людей, учителей, наставников. Там он приобретет новые увлечения и определиться с тем, чем хочет заниматься по жизни – именно такая поддержка поможет ребенку не чувствовать себя одиноко и замкнуто во время кризисной ситуации.