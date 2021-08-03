Яндекс.Лавка доставит казанцам SIM-карты Tele2 за 15 минут

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Tele2 в Казани запустила совместный проект с сервисом экспресс-доставки товаров Яндекс.Лавка. SIM-карту, заказанную через онлайн-витрину партнера, привезут вместе с необходимыми товарами и продуктами за 10-15 минут. Tele2 продолжает сотрудничество с экосистемой сервисов Яндекса, расширяя договоренности с Яндекс.Маркет.

Приобрести SIM-карты Tele2 могут пользователи Яндекс.Лавки в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани. Для покупки SIM-карты в приложении Яндекс.Лавка необходимо зайти в разделы каталога «Дом, милый дом» – «Полезные мелочи» – «SIM-карты». При заказе на сайте lavka.yandex.ru можно просто ввести запрос в поисковую строку сервиса. После этого останется добавить SIM-карту в корзину и оформить заказ. Активация SIM-карты осуществляется самостоятельно с помощью приложения «Мой Tele2».

Жители Татарстана смогут приобрести в Яндекс.Лавке SIM-карту с тарифным планом «Мой онлайн» со скидкой: за 200 рублей покупатель получит комплект подключения с балансом 300 рублей. Узнать подробности предложения «Мой онлайн» можно на сайте Tele2.

Tele2 первой на телеком-рынке заключила прямой договор с платформой Яндекс.Маркет. Также компания увеличивает долю продаж на крупнейших маркетплейсах и в сетях федеральных партнеров. В их число входят Wildberries, «Магнит», «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и «Почта России».