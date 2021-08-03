12 августа «День добрых дел» приглашает детей из многодетных семей на мастер-класс по лепке из глины

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В рамках проекта «Мастерская добрых дел», фонд совместно с партнерами постоянно организует различные мастер-классы, юридические консультации, собирает клубы по интересам, проводит развивающие лекции и развлекательные занятия для подопечных разного возраста. Цель проекта - создавать возможности для личного и профессионального развития, расширения мышления каждого человека.

12 августа, мастер-класс для подопечных «День добрых дел» проведет Лилия Маликова @kazan.artist. Она расскажет об этапах работы с глиной, ее особенностях: участники будут создавать чашку, тарелку, миску, раскрашивать их.Такие занятия помогают развивать образное мышление и фантазию, мелкую моторику рук ребенка. После обжига, сделанные своими руками изделия дети смогут забрать домой или подарить близким.

Мастер-класс по лепке из глины состоится 12 августа, в четверг, с 13.00 до 15.00 по адресу ул. Калинина, 3. Приглашаем детей из многодетных семей от 6 до 15 лет. Участие бесплатное, обязательна запись по тел. 236-65-61, количество мест ограничено.