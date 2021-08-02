Фонд «Ярдэм» начал акцию «Мясо – нуждающимся»

no_title.

В рамках акции «Мясо – нуждающимся!» национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» мясо передается в общества, клубы инвалидов, а также благотворительным фондам и социальным учреждениям.

Раздачу мяса животных в качестве благотворительной помощи нуждающимся производит директор реабилитационного центра для инвалидов фонда «Ярдэм», депутат Казанской городской Думы Малика Гельмутдинова.

Мясо было передано людям с ограниченными возможностями, неимущим пенсионерам, многодетным и семьям с детьми-инвалидами, обществам инвалидов и различным организациям.

Мясо жертвенного животного получили общество слепых города Казани и общество глухих Татарстана, а также центр семейной поддержки «Светлячок», фонд «Мамы Казани», ГБУ «Центр содействия семейному устройству детей», общество инвалидов Кировского района и поселка Юдино.

«Вы уже не один год нам помогаете. Мы всегда рады вашей поддержке. Спасибо Вам за ваши добрые дела»,- поблагодарила фонд «Ярдэм» председатель общества глухих Татарстана Венера Гоулстон.