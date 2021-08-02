3500 человек посетили онлайн-парк в Казани за первую неделю его работы

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Tele2 подводит первые итоги работы онлайн-парка в столице Татарстана. Интерактивная площадка контейнерного центра Cube в Горкинско-Ометьевском лесу днем становится коворкингом и лекторием, вечером трансформируется в кинотеатр под открытым небом, а по пятницам здесь проходят вечеринки. За первую неделю онлайн-парк Tele2 посетили более 3500 казанцев и гостей города.

Самыми популярными у гостей интерактивной площадки оказались бесплатные киносеансы. Зрители занимали все места в амфитеатре уже за 15 минут до начала показов. За первую неделю более 1800 посетителей увидели 14 фильмов, среди которых «Джентльмены» Гая Ричи и «Мидуэй» Роланда Эммериха. На пятничную вечеринку потанцевать под сеты модных казанских DJ пришли более 100 человек.

На этой неделе посетителей ждет показ еще 14 кинокартин на скорости 4G от Tele2, среди которых лихой детектив «Достать ножи», отечественный триллер «Спутник» и мелодрама «Русалка в Париже». Днем 7 августа в онлайн-парке пройдут сразу два мастер-класса по рисованию. С понедельника по пятницу также работает зона коворкинга, где есть все необходимое для комфортной и эффективной работы: розетки, станции подзарядки для мобильных устройств и быстрый безлимитный Wi-Fi на базе интернета 4G Tele2.

Расписание сеансов и мероприятий можно посмотреть на сайте проекта. Интерактивный онлайн-парк Tele2 открыт ежедневно с 10:00 на территории контейнерного центра Cube, площадка будет работать до 15 августа. Проект реализуется при поддержке Дирекции парков Казани.