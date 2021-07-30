Компания «Эссен Продакшн АГ» – ТМ «Махеевъ» рассказала журналистам о своей работе

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В конце июля компанией «Эссен Продакшн АГ» – ТМ «Махеевъ» был организован пресс-тур на соусное, пластиковое и кондитерское производство. Основная тема - презентация запуска третьей очереди кондитерского производства, новинки, подведение итогов 2020 года и первого полугодия 2021 года.

Экскурсию по соусному производству провёл Есаулов Роман – заместитель генерального директора по соусному производству. Он подробно рассказал про технологию производства продукции торговой марки «Махеевъ» – соусов, кетчупов, майонезов и джемов. В компании тщательно относятся к выбору поставщиков сырья. Предпочтение здесь, по словам Есаулова, отдаётся натуральным ингредиентам – маслу, желткам, специям, свежим фруктам и ягодам.

- На данный момент завод производит 156 000 тонн майонеза в год. Функционирует 41 производственная линия, до конца года планируется запуск ещё трёх новых линий, – поделился он.

Особо стоит отметить, что большинство производственных процессов здесь автоматизировано. Ручной труд, в основном, требуется при фасовке готового продукта в коробки.

Как удалось пережить период пандемии? С пользой для предприятия. Сложившаяся непростая ситуация на рынке подтолкнула ТМ «Махеевъ» к созданию и размещению в интернете видео-рецептов с использованием новой продукции компании. Их можно посмотреть, просканировав QR-код на каждой упаковке. Так как покупатели на тот момент больше готовили дома, данное нововведение было своевременным и востребованным.

Заместитель генерального директора по пластиковому производству Гудков Андрей показал журналистам процесс создания полимерной упаковки, подробно рассказывая о каждом этапе. И здесь не обошлось без интересных новшеств. Из своей поездки в Новую Зеландию в 2017 году он привез идею создания новой эргономичной упаковки майонеза - овальное пластиковое ведро. Его удобно держать в одной руке и хранить в дверце холодильника.

Знакомство с кондитерским производством провел заместитель генерального директора данного направления Жирнов Дмитрий. Во время экскурсии он рассказал обо всех этапах создания шоколадных конфет – от замешивания ингредиентов до конечной упаковки готового продукта.

В планах развития кондитерского производства он особо отметил такие моменты:

- Мы планируем освоение нового сегмента рынка: запуск производства арахисовой пасты в дой-паках*, а также развитие и наращивание производства экструзионных и вафельных изделий.

В июле 2021 года произошло важное для всей компании событие – запуск третьей очереди кондитерского производства. Заработали три производственные линии и новая производственная площадка с инфраструктурой под них.

Монтаж и пуско-наладочные работы на этом оборудовании проводились в 2020 году, запуск в эксплуатацию – в 2021 году. Мощность новых линий составляет 84 тонны кондитерских изделий в сутки, что позволит в перспективе увеличить объем их производства до 50% по сравнению с 2020 годом.

Вкусные новинки выпускаются под брендами «LIGHT», «ШОКОЛАШКИ», «QVINTO», «Шоколашки», «ДАЁЖЪ!», «Шокозаврики», «Tira», «Cho-Kote». Общий объем инвестиций в третью очередь составил 2,5 млрд рублей. Всего инвестиции в кондитерский проект превысили 7 млрд рублей.

Кондитерское производство АО «Эссен Продакшн АГ» представлено одной из самых мощных производственных площадок в России. В 2020 году она произвела более 41 тысяч тонн продукции: батончиков, трубочек и конфет с желейными, помадными, трюфельными и комбинированными начинками, а также конфет на основе полых вафель.

Заключительным этапом пресс-тура стала пресс-конференция об итогах 2020 года, спикерами которой стали генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ» Барышев Леонид и заместитель генерального директора по кондитерскому производству Жирнов Дмитрий. Так, в 2020 году компания произвела более 274 тыс. тонн готовой продукции: 157 тыс. тонн майонеза, 48 тыс. тонн томатной продукции, 27 тыс. тонн джемов, соусов и приправ, 41 тыс. тонн кондитерской продукции.

На сегодня в общей сложности в продуктовый прайс компании входит 250 видов продукции соусов, кондитерских изделий и джемов. Продукция «Махеевъ» реализуется по всей России, а также в 34 странах ближнего и дальнего зарубежья. Доля экспорта превышает 19% от общего объема продаж компании. Продукция представлена в ведущих федеральных и региональных торговых сетях, таких как X5 Retail, Магнит, Лента, МETRO. На долю торговых сетей приходится более 40 % от общего объема продаж.

Из социальных проблем внимание было уделено трудоустройству горожан.

-На рынке труда в Закамской зоне постоянно открываются новые производства в особой экономической зоне в Елабуге и в ТОСЭР "Набережные Челны"»**, приходится конкурировать с ними в заработной плате и за высококвалифицированный персонал. В АО «Эссен Продакшн АГ» один из самых высоких уровней оплаты труда по Закамскому региону. Для сотрудников были улучшены условия на рабочих местах, – подчеркнул Леонид Анатольевич.

Были подведены итоги и по благотворительной деятельности компании: оказание помощи больницам в регионе, поддержка молодежного спорта, поддержка малоимущих и ветеранов. Всего на благотворительные нужды было направлено более 50 млн руб.

* Дой-пак – Особый вид гибкой упаковки, представляющей собой пластиковый пакет с донышком, что позволяет упаковке в наполненном виде стоять вертикально.

** ТОСЭР «Набережные Челны» - это территория опережающего социально-экономического развития в городе Набережные Челны.